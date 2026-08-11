'Mercado da roda' da F1: confira os principais rumores da silly season Acompanhe as especulações da categoria durante as férias de verão

A silly season – conhecida como "temporada das especulações" – da Fórmula 1 começou a ganhar força nos bastidores, mesmo sem nenhuma mudança para 2027 ter sido confirmada oficialmente. Com contratos, possíveis saídas e interesses de equipes movimentando o paddock, o nome de Rafael Câmara aparece entre os pilotos que podem ganhar espaço na principal categoria do automobilismo mundial.

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Campeão da Fórmula 3 em seu primeiro ano e com desempenho consistente na Fórmula 2, Rafa Câmara vem sendo relacionado principalmente à Haas e à Cadillac. No caso da equipe norte-americana, porém, o brasileiro enfrenta uma disputa pelo assento com o italiano Leo Fornaroli, apoiado pela McLaren e também observado pela Ferrari, segundo informações do Motorsport.com.

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No pelotão da frente, Max Verstappen continua sendo uma das principais peças do mercado. Apesar do contrato com a Red Bull até o fim de 2028, o tetracampeão possui cláusulas que podem permitir sua saída caso determinadas condições de desempenho não sejam cumpridas. Mercedes e McLaren já foram apontadas como possíveis destinos, embora uma mudança não seja considerada provável neste momento.

Na McLaren, uma das possibilidades levantadas seria justamente uma troca entre Verstappen e Oscar Piastri. O australiano assumiria uma vaga na Red Bull, enquanto o holandês seguiria para Woking. O cenário, entretanto, é tratado como remoto, principalmente pela satisfação da equipe com sua atual dupla.

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Oscar Piastri e Max Verstappen conversam durante foto oficial antes do GP da Austrália de F1 (Foto: Martin Keep/AFP)

As movimentações também atingem o fundo do grid. Na Aston Martin, Oliver Bearman já negou uma possível saída da Haas, enquanto o "Autosport Web" apontou Esteban Ocon como candidato a uma eventual vaga caso Fernando Alonso deixe a equipe. O espanhol, por sua vez, voltou a ser ligado à Alpine diante da chegada da Gucci como patrocinadora principal da escuderia em 2027.

Na Williams, Carlos Sainz também está no centro das especulações. Caso deixe a equipe, Sergio Pérez pode surgir como alternativa para a vaga, segundo o Autosport Web. O espanhol ainda é relacionado à Alpine e à Audi, enquanto um possível acordo com a primeira poderia envolver uma troca com Franco Colapinto – cenário citado pelo "F1 Oversteer". A possibilidade seria de o espanhol seguir para a Alpine, enquanto o argentino retornaria à Williams.

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Tabela de especulações do 'Mercado da Roda' da F1

Piloto Equipe atual Possível destino Situação do rumor Max Verstappen Red Bull Mercedes ou McLaren Possibilidade depende das cláusulas de saída e do desempenho da Red Bull Oscar Piastri McLaren Red Bull Possível troca com Verstappen, mas cenário considerado remoto George Russell Mercedes — Futuro pode depender do desempenho na segunda metade de 2026 Rafael Câmara F2 Haas ou Cadillac Cotado para vagas; disputa assento da Haas com Leo Fornaroli Leo Fornaroli F2 Haas Disputa vaga com Câmara; é apoiado pela McLaren e também ganhou espaço na Ferrari Oliver Bearman Haas Aston Martin Relacionado à equipe, mas já negou que deixará a Haas Esteban Ocon Haas Aston Martin Portal japonês aponta interesse na vaga de Fernando Alonso Fernando Alonso Aston Martin Alpine Possível retorno à antiga equipe ganhou força com a chegada da Gucci Sergio Pérez — Williams Busca vaga caso Carlos Sainz deixe a equipe Carlos Sainz Williams Alpine ou Audi Espanhol é alvo de rumores; também foi citado em possível troca com Colapinto Franco Colapinto Alpine Williams Possível troca com Sainz; também pode perder espaço caso Alonso retorne à Alpine Nico Hulkenberg Audi — Afastou a possibilidade de chegada de Sainz à equipe

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