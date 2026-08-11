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'Mercado da roda' da F1: confira os principais rumores da silly season

Acompanhe as especulações da categoria durante as férias de verão

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 09:47
Atualizado há 2 horas
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Max Verstappen, da Red Bull, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

A silly season – conhecida como "temporada das especulações" – da Fórmula 1 começou a ganhar força nos bastidores, mesmo sem nenhuma mudança para 2027 ter sido confirmada oficialmente. Com contratos, possíveis saídas e interesses de equipes movimentando o paddock, o nome de Rafael Câmara aparece entre os pilotos que podem ganhar espaço na principal categoria do automobilismo mundial.

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Campeão da Fórmula 3 em seu primeiro ano e com desempenho consistente na Fórmula 2, Rafa Câmara vem sendo relacionado principalmente à Haas e à Cadillac. No caso da equipe norte-americana, porém, o brasileiro enfrenta uma disputa pelo assento com o italiano Leo Fornaroli, apoiado pela McLaren e também observado pela Ferrari, segundo informações do Motorsport.com.

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No pelotão da frente, Max Verstappen continua sendo uma das principais peças do mercado. Apesar do contrato com a Red Bull até o fim de 2028, o tetracampeão possui cláusulas que podem permitir sua saída caso determinadas condições de desempenho não sejam cumpridas. Mercedes e McLaren já foram apontadas como possíveis destinos, embora uma mudança não seja considerada provável neste momento.

Na McLaren, uma das possibilidades levantadas seria justamente uma troca entre Verstappen e Oscar Piastri. O australiano assumiria uma vaga na Red Bull, enquanto o holandês seguiria para Woking. O cenário, entretanto, é tratado como remoto, principalmente pela satisfação da equipe com sua atual dupla.

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Oscar Piastri e Max Verstappen conversam durante foto oficial antes do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)
Oscar Piastri e Max Verstappen conversam durante foto oficial antes do GP da Austrália de F1 (Foto: Martin Keep/AFP)

As movimentações também atingem o fundo do grid. Na Aston Martin, Oliver Bearman já negou uma possível saída da Haas, enquanto o "Autosport Web" apontou Esteban Ocon como candidato a uma eventual vaga caso Fernando Alonso deixe a equipe. O espanhol, por sua vez, voltou a ser ligado à Alpine diante da chegada da Gucci como patrocinadora principal da escuderia em 2027.

Na Williams, Carlos Sainz também está no centro das especulações. Caso deixe a equipe, Sergio Pérez pode surgir como alternativa para a vaga, segundo o Autosport Web. O espanhol ainda é relacionado à Alpine e à Audi, enquanto um possível acordo com a primeira poderia envolver uma troca com Franco Colapinto – cenário citado pelo "F1 Oversteer". A possibilidade seria de o espanhol seguir para a Alpine, enquanto o argentino retornaria à Williams.

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Tabela de especulações do 'Mercado da Roda' da F1

PilotoEquipe atualPossível destinoSituação do rumor

Max Verstappen

Red Bull

Mercedes ou McLaren

Possibilidade depende das cláusulas de saída e do desempenho da Red Bull

Oscar Piastri

McLaren

Red Bull

Possível troca com Verstappen, mas cenário considerado remoto

George Russell

Mercedes

Futuro pode depender do desempenho na segunda metade de 2026

Rafael Câmara

F2

Haas ou Cadillac

Cotado para vagas; disputa assento da Haas com Leo Fornaroli

Leo Fornaroli

F2

Haas

Disputa vaga com Câmara; é apoiado pela McLaren e também ganhou espaço na Ferrari

Oliver Bearman

Haas

Aston Martin

Relacionado à equipe, mas já negou que deixará a Haas

Esteban Ocon

Haas

Aston Martin

Portal japonês aponta interesse na vaga de Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Alpine

Possível retorno à antiga equipe ganhou força com a chegada da Gucci

Sergio Pérez

Williams

Busca vaga caso Carlos Sainz deixe a equipe

Carlos Sainz

Williams

Alpine ou Audi

Espanhol é alvo de rumores; também foi citado em possível troca com Colapinto

Franco Colapinto

Alpine

Williams

Possível troca com Sainz; também pode perder espaço caso Alonso retorne à Alpine

Nico Hulkenberg

Audi

Afastou a possibilidade de chegada de Sainz à equipe

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