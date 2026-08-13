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F1: Chefe da Ferrari avalia disputa Hamilton x Leclerc

Frédéric Vasseur afirma que alternância de resultados entre os pilotos é benéfica, impulsionando o desempenho e a evolução da escuderia

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/08/2026 16:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP da Áustria pela F1 2026
Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Ferrari decidiu não intervir na disputa interna entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc na temporada 2026 da Fórmula 1. O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, afirmou que a rivalidade entre os dois pilotos é benéfica para o desempenho da escuderia, desde que ambos mantenham o respeito pelas regras internas.

A declaração de Vasseur foi dada em entrevista à revista francesa Auto Hebdo e ocorre em um momento em que a briga entre os dois pilotos ganhou intensidade. Hamilton abriu vantagem no início da temporada, mas Leclerc reagiu a partir do GP da Inglaterra, em Silverstone, quando conquistou sua primeira vitória no ano. O monegasco voltou a superar o companheiro nas etapas seguintes, na Bélgica e na Hungria, reduzindo a diferença para 31 pontos na classificação geral.

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O contexto desta temporada contrasta com o de 2025, quando Leclerc dominou amplamente Hamilton. Naquele ano, o monegasco terminou com 242 pontos, contra 156 do heptacampeão britânico.

Alternância positiva na Ferrari

Para Vasseur, a alternância no desempenho entre os dois é natural e esperada em equipes competitivas. "Uma semana é um e, na outra, é o outro. Isso faz parte", afirmou o dirigente francês. Ele comparou a situação da Ferrari à de McLaren e Mercedes, estruturas nas quais o piloto mais rápido também pode mudar de uma corrida para outra. Sobre a Red Bull Racing, Vasseur observou que essa dinâmica se aplica em menor medida, em que Max Verstappen é a principal referência.

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Contudo, o chefe da Ferrari ressaltou que a rivalidade só é positiva enquanto os pilotos mantiverem o respeito pela Scuderia. "Eles precisam respeitar a equipe, assim como nós os respeitamos. Vejo os dois trabalhando juntos e se pressionando para melhorar o desempenho", declarou.

Vasseur também destacou que a pressão mútua entre Hamilton e Leclerc se manifesta mesmo durante os treinos livres, em que a prioridade de ambos é terminar à frente do companheiro. Segundo ele, essa competição constante reflete diretamente na evolução da escuderia. "Como resultado, também estamos progredindo, porque eles dão 110% a cada volta", completou.

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O equilíbrio entre os dois pilotos deve se intensificar na segunda metade da temporada. No GP da China, uma das primeiras do ano, Leclerc e Hamilton já protagonizaram uma disputa roda a roda, respeitando os limites, mas chegando ao extremo do que as regras internas permitem.

Disputa entre dupla de Ferrari no GP da China na F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)
Disputa entre dupla da Ferrari no GP da China na F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

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