Patrocinadora de Bortoleto lança projeto para jovens mecânicos Marca destinará parte da renda para a formação de profissionais

Uma das patrocinadoras de Gabriel Bortoleto anunciou, nesta quarta-feira (12), uma ação que vai além da Fórmula 1 (F1). KitKat, marca da Nestlé uma edição limitada de chocolate em parceria com o piloto. Parte das vendas do produto será revertida para financiar 51 bolsas de estudo para jovens mecânicos de São Paulo.

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O anúncio foi feito durante evento realizado em Cotia, na Grande São Paulo, e contou com a presença dos alunos do Instituto Escola do Mecânico que serão contemplados com o benefício. Recém-chegado ao Brasil durante as férias da temporada da Fórmula 1, Bortoleto compareceu ao evento e surpreendeu os alunos.

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— O que faz o meu carro de Fórmula 1 funcionar são os mecânicos, são as pessoas que trabalham muito duro de fazer o meu carro literalmente do zero para se tornar aquele carro incrível que todo mundo é obcecado, que todo mundo ama, funcionar. Eu sem os meus mecânicos, literalmente, não sou nada. Acho que de toda a equipe de Fórmula 1, se eu for sincero, os que mais trabalham duro ali são os mecânicos que colocam a mão na graxa - disse o piloto.

A iniciativa de capacitação profissional prevê um curso de seis meses de duração, incluindo material didático, aulas práticas, e apoio ao aluno no ingresso ao mercado de trabalho por meio de concessionárias e oficinas parceiras do instituto.

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Gabriel Bortoleto participou de evento de lançamento de produto da patrocinadora (Foto: Claudio Lacerda)

Incentivo à formação de mulheres

Um dos objetivos do projeto é ampliar a presença de mulheres em um ambiente profissional historicamente masculino. Sandra Nalli, fundadora da Escola do Mecânico, destacou que uma parcela significativa das bolsas será dedicada às mulheres.

— O que me deixa muito feliz aqui é que nós temos um grupo grande de homens, mas também um grupo grande de mulheres. Isso não era comum há alguns anos. Quando eu era mecânica, era muito incomum a gente observar mulheres na oficina - observou.

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