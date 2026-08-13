Equipe da F1 rejeita suposto interesse por piloto brasileiro para 2027 Rumores colocavam Rafa Câmara como forte candidato da Cadillac para a próxima temporada

A expectativa segue alta no Brasil para que Rafael Câmara se una a Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Caso não desse certo com a Haas, os rumores indicavam que a Cadillac também havia entrado na "disputa" pelo brasileiro para a próxima temporada. Apesar disso, segundo o CEO da equipe norte-americana, Dan Towriss, esse interesse é classificado como "infundado".

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Os resultados positivos ainda não chegaram para a Cadillac neste ano de estreia na categoria. Com grandes problemas de confiabilidade, o foco parece ser encontrar o caminho para sair da lanterna do campeonato, e não a renovação do elenco. Ainda assim, o dirigente entende que os planos sempre podem mudar na F1.

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— Sei que têm circulado alguns rumores sobre alguns dos jovens pilotos. Eles não foram confirmados, então não é algo em que eu gostaria de me concentrar. Não estamos focados nisso no momento. É F1 e as coisas sempre podem mudar. Não há mudanças planejadas para 2027 no momento, mas as coisas sempre podem mudar — disse Towriss.

Longe de chegar à zona de pontuação e com um histórico desanimador de abandonos, o CEO da Cadillac afirmou estar satisfeito com a dupla formada por Sergio Perez e Valtteri Bottas. Assim, embora tenham considerado a contratação de jovens talentos, a experiência dos veteranos ajuda a impulsionar a equipe. Por isso, a chegada de Rafa Câmara se tornou uma ideia distante, assim como a de qualquer outro novato.

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Brasil pode voltar a ter dois pilotos na F1?

A entrada da Cadillac ampliou o grid para 11 equipes a partir de 2027, criando novas vagas e aumentando as possibilidades para jovens pilotos. Nesse contexto, Rafa Câmara pode, sim, ter mais oportunidades – e os rumores são bons para o Brasil. O brasileiro está entre os nomes especulados para a Haas e, antes da negativa, aparecia como grande candidato para a equipe norte-americana.

Caso a promoção de Rafa se confirme, o Brasil volta a contar com dois pilotos titulares na Fórmula 1 pela primeira vez desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr dividiram o grid. Após a aposentadoria de Massa, em 2017, o país passou oito temporadas sem representantes fixos na categoria. O jejum terminou com a estreia de Gabriel Bortoleto, em 2025, e agora Câmara surge como o principal candidato para ampliar novamente a presença brasileira na elite do automobilismo.

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Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram/F2)

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