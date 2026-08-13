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FIA suspende restrições a pilotos e equipes da Rússia na F1

Apesar da suspensão de algumas medidas, a realização de eventos da entidade no país segue proibida

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 18:31
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bandeira da Rússia no circuito de Fórmula 1
Bandeira da Rússia no circuito de Fórmula 1 (Foto: Mark Sutton /Motorsport Images)

Nesta quinta-feira (13), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou a suspensão das restrições a pilotos e equipes da Rússia e de Belarus na Fórmula 1. Com o fim das medidas adotadas em fevereiro de 2023, por conta da invasão russa à Ucrânia, competidores destes países estão liberados para voltar a competir em eventos realizados pela entidade.

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Com as restrições em vigor, equipe, competidor ou dirigente dos dois países que quisesse participar de alguma competição da FIA era obrigado a usar uma bandeira neutra, pois a expressão de símbolos nacionais, cores e bandeiras também estava proibida, além da execução dos hinos nacionais russo ou bielorrusso. No caso de pilotos com dupla cidadania, eles podiam competir sob a bandeira de sua outra nacionalidade.

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Apesar da suspensão de algumas medidas, segue proibido realizar competições tanto na Rússia quanto em Belarus. A Rússia sediou corridas de Fórmula 1 entre 2014 e 2021, no Circuito Internacional de Sochi.

A FIA não explicou o motivo da decisão. Ela foi referendada pelo Conselho Mundial de Automobilismo (WMSC) no dia 3 deste mês, mas o comunicado foi divulgado apenas nesta quinta-feira (13). Confira:

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"Após consulta, o WMSC decidiu que as medidas de emergência da FIA deverão ser revistas para suspender as restrições à participação de pilotos, equipes nacionais, competidores individuais e oficiais russos e bielorrussos, bem como aquelas relacionadas à exibição de seus símbolos, cores, bandeiras e hinos nacionais", diz parte do comunicado."

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FIA não descarta adotar outras posições

Segundo a FIA, a participação de pilotos, competidores e dirigentes da Rússia e de Belarus em eventos realizados em outros países continua condicionada ao cumprimento das legislações locais e nacionais. A entidade também informou que continua monitorando a situação na Ucrânia e que poderá adotar novas medidas ou ações adicionais no futuro, caso necessário.

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