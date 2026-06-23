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Hamilton revela como superou pior fase da carreira: 'me salvaram'

Piloto conquistou primeira vitória com a Ferrari no GP de Barcelona-Catalunha

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
23/06/2026 09:00
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Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)
Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

Após uma temporada decepcionante da Fórmula 1 (F1), Lewis Hamilton finalmente conseguiu sua primeira vitória com a Ferrari, no GP de Barcelona-Catalunha. Segundo o heptacampeão, o apoio dos fãs foi fundamental para superar o momento mais difícil da carreira.

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    O ano de 2025 marcou a primeira vez em que Lewis passou uma temporada inteira sem subir ao pódio. Alvo de muitas críticas, que usou como combustível, o britânico destacou uma frase que ouviu dos fãs e guardou como lema para recuperar a confiança.

    — Sinceramente, sinto que meus fãs me salvaram no ano passado, assim como minha família e amigos que estiveram comigo durante todo esse tempo. No ano passado, vários fãs gritaram para mim: 'Não se esqueça de quem você é', e isso me tocou profundamente. Me fez pensar em como eu poderia me reencontrar, como recuperar o equilíbrio, como encontrar a coragem e a força para continuar - contou.

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    Hamilton ainda revelou que se envolveu diretamente no desenvolvimento do SF-26 e que o trabalho conjunto com a equipe da Ferrari impulsionou sua recuperação.

    — Havia muitas coisas que eu queria mudar, até mesmo dentro do meu grupo de engenharia de corrida. Também ajudei a direcionar o desenvolvimento do carro no caminho certo. Lembro de ver o carro vermelho e sempre me perguntar como seria vencer com ele. Não há nada igual. É absolutamente incrível - completou.

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    O vencedor e piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (centro), o segundo colocado e também britânico George Russell, da Mercedes (à esquerda), e o terceiro colocado, o também britânico Lando Norris, da McLaren, comemoram no pódio após o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, nos arredores de Barcelona (Foto: Lluis Gene / Afp)
    O vencedor e piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (centro), o segundo colocado e também britânico George Russell, da Mercedes (à esquerda), e o terceiro colocado, o também britânico Lando Norris, da McLaren, comemoram no pódio após o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, nos arredores de Barcelona (Foto: Lluis Gene / Afp)

    De olho no título?

    A vitória no Circuito da Catalunha alçou Lewis Hamilton à segunda posição no Mundial de Pilotos, com 115 pontos, atrás apenas de Kimi Antonelli, que lidera desde o GP do Japão, com 156 pontos. O britânico admitiu que não pensava em título no início da temporada e reconheceu a vantagem da Mercedes em 2026, mas vê a Ferrari em condições de diminuir a distância.

    — Se continuarmos aprimorando o desempenho e conseguirmos ser mais rápidos nas curvas, talvez possamos reduzir um pouco essa desvantagem - finalizou.

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    Veja a programação do GP da Áustria

    SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    SÁBADO, 27 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 28 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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