F1: Gabriel Bortoleto faz alerta sobre déficit no motor da Audi Na visão do brasileiro, o chassi é ponto forte do carro

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi direto ao identificar o ponto em que a equipe tem maior margem de melhora na Fórmula 1 (F1). Segundo o piloto, o déficit no motor impede que a escuderia seja mais competitiva, mesmo tendo o chassi como ponto forte.

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— A partir do ADUO, fica claro que temos um déficit no motor. É evidente que estamos perdendo bastante por volta. Como Mattia (Binotto) já mencionou anteriormente, mais de 1s por volta, dependendo da pista, isso não é exagero. Essa é a verdade sobre a nossa situação atual, e é normal, porque é a primeira temporada do nosso motor - declarou, em coletiva de imprensa após o GP de Barcelona-Catalunha.

O novo regulamento de motores, válido para a temporada 2026, estabeleceu o ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização) para permitir que equipes em desvantagem façam mais atualizações nas unidades de potência. A Audi tem desvantagem de 4 a 6% em relação à Red Bull, que tem o motor de referência.

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— Está claro que temos um chassi muito forte. Ainda não é um chassi capaz de conquistar o título, ainda não temos esse carro que, se tivéssemos um ótimo motor, nos permitiria vencer corridas, mas temos um chassi que é muito competitivo hoje - finalizou.

Gabriel Bortoleto volta às pistas a partir desta sexta-feira (26), para o Grande Prêmio da Áustria.

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Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Veja a programação do GP da Áustria

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 27 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 28 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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