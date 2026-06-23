Gabriel Bortoleto vive 'melhor momento' da carreira na F1 2026 Brasileiro somou os dois primeiros pontos da Audi na Fórmula 1

Apesar da dificuldade para pontuar, Gabriel Bortoleto está satisfeito com o momento vivido ao lado da Audi na Fórmula 1. O brasileiro soma apenas dois pontos no Mundial de Pilotos, mas registra boas atuações nas classificações. O balanço do início do ano, então, segue positivo após as primeiras etapas.

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Em entrevista ao "ge", Bortoleto destacou a evolução técnica e a adaptação à Fórmula 1 como fatores que explicam sua satisfação com o início da temporada. Segundo o brasileiro, o desempenho apresentado nas primeiras corridas mostra que o trabalho desenvolvido pela equipe tem surtido efeito.

— Como piloto, não tenho dúvida que esse é o meu melhor momento. Eu tenho mais conhecimento técnico, melhor relação com a equipe e estou pilotando no meu melhor. Nesse ano já de cara a gente somou pontos na primeira etapa, já fizemos dois Q3, então tem sido até agora um ano positivo.

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A análise de Bortoleto vai além dos resultados. Embora os títulos da F3 e da F2 representem os pontos altos de sua carreira em termos de conquistas, o brasileiro acredita que atingiu um nível mais elevado de pilotagem e entendimento técnico na principal categoria do automobilismo.

— Obviamente, se a gente olhar resultado, eu fui campeão nas duas categorias passadas, com a F2 e F3 seguidas. Então com certeza como resultado de carreira foram os melhores momentos, mas ano passado eu fui sexto com a Sauber em Budapeste, somei muitos pontos naquele ano com um carro que começou o ano como o pior carro do grid, então foi um ano incrível.

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Aos 21 anos, Gabriel Bortoleto vive um cenário diferente daquele que encontrou nas categorias de base, quando brigava frequentemente por vitórias e títulos. Na Fórmula 1, o brasileiro tem adotado uma visão mais voltada ao desenvolvimento a longo prazo, priorizando a evolução constante em meio aos desafios do grid.

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Próxima etapa da F1

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Áustria durante os dias 26 a 28 de junho. A prova é realizada no Red Bull Ring, em Spielberg, que receberá a oitava etapa do calendário. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (28).

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

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