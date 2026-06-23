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Campeão mundial da F1 deixa de seguir namorada após rumores de término

Relação de Lando Norris e Magui Corceiro começou em 2023

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 18:13
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Max Verstappen e Lando Norris no GP de Singapura da Fórmula 1
Max Verstappen e Lando Norris no GP de Singapura da Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Azar no jogo e no amor? Depois de conquistar o título mundial da F1 em 2025, Lando Norris vive uma temporada turbulenta dentro e fora das pistas. O piloto da McLaren acumula problemas ao longo do ano e parece ter recebido mais uma notícia ruim: o possível término do relacionamento com Magui Corceiro.

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    A informação do jornalista Adriano Silva, da emissora "TVI", é que Lando e Magui não estão mais juntos desde o começo de maio, quando aconteceu o GP de Mônaco. Um registro do campeão mundial com outras influenciadores, sem a modelo portuguesa, reforçou, na época, os rumores de térmico.

    Nesta semana, porém, os fãs do casal perceberam que os dois pararam de seguir nas redes sociais. O relacionamento começou no fim de 2023 e, mesmo após rápido término, Magui se tornou presença constante no paddock, principalmente na última temporada.

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    A vida profissional de Norris não está muito melhor. Quem esperava que o piloto defenderia o título da Fórmula 1 em 2026, com certeza se decepcionou. Após sete etapas, o britânico ocupa a quinta colocação no Mundial de Pilotos, com 73 pontos e apenas dois pódios conquistados.

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    Próxima etapa da F1

    Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Áustria durante os dias 26 a 28 de junho. A prova é realizada no Red Bull Ring, em Spielberg, que receberá a oitava etapa do calendário. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (28).

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    Lando Norris e Max Verstappen no GP do Catar de F1 (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
    Lando Norris e Max Verstappen no GP do Catar de F1 (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

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