O plano de Gabriel Bortoleto para o Grande Prêmio de Miami era fazer uma sólida corrida de recuperação – cenário que foi cumprido com sucesso. Neste domingo (3), o brasileiro terminou a prova na 12ª colocação após largar em último. A atuação do piloto da F1 foi elogiada pela torcida, que também criticou o estado do carro da Audi.

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Após problemas na classificação, Gabriel Bortoleto teve que enfrentar uma largada adversa. Além disso, recebeu um toque no início da prova que danificou sua asa dianteira. A decisão da equipe, porém, foi manter o piloto da Audi F1 Team na pista. Ainda assim, ele ganhou 10 posições ao longo das 57 voltas. Veja como foi a corrida em Miami.

Torcedores analisam atuação de Bortoleto com Audi

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Velocidade, disputa roda a roda e muita tensão prometem agitar o Grande Prêmio de Miami neste domingo (3). Em mais um capítulo importante da temporada da Fórmula 1, os pilotos entraram na pista em busca de pontos valiosos e, claro, de protagonismo. Participe: vote no Piloto do Dia e escolha quem foi o grande nome da corrida com apenas um clique.

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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

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