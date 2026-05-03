F1: Messi e Nadal acompanham o GP de Miami; veja outros famosos no evento

Além de marcar o retorno da Fórmula 1 após um mês de pausa forçada, o Grande Prêmio de Miami conta com presenças ilustres no público para a corrida principal, que acontece neste domingo (3), a partir das 14h (de Brasília). Estão presentes no Autódromo Internacional de Miami, na Flórida (EUA), desde ídolos do esporte, como Lionel Messi e Rafael Nadal, a personalidades de outras áreas.

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Messi esteve nos boxes da Mercedes, que larga na pole position pela terceira vez seguida na temporada com Kimi Antonelli. O craque argentino e jogador do Inter Miami foi flagrado deixando as estruturas da escuderia acompanhado do filho mais velho, Thiago.

Por outro lado, Nadal passou pelos boxes da Williams para cumprimentar o compatriota Carlos Sainz, que começa a corrida na 13ª posição. O tenista espanhol posou para uma foto junto com a equipe da franquia britânica.

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Rafael Nadal em registro com Carlos Sainz e a equipe da Williams (Foto: PETER FOX / GETTY IMAGES)

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Bam Adebayo, que joga na NBA pelo Miami Heat, apareceu na pista pouco antes da largada acompanhado de representantes da Red Bull Racing. O ala-pivô afirmou estar ansioso, pois é sua primeira experiência acompanhando uma corrida de Fórmula 1 presencialmente.

— Isso é novo para mim, é a minha primeira vez em um autódromo. Então, estou ansioso por estar aqui e por fazer parte disso. Estou feliz por ser em Miami e espero que seja uma grande corrida. Eu gosto de velocidade — disse o atleta, em entrevista ao SporTV.

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Até mesmo um dos astronautas da missão Artemis II é atração na corrida em Miami. Reid Wiseman, comandante do primeiro voo tripulado além da órbita da Terra desde o fim do programa Apollo, está no autódromo para acompanhar a disputa.

Também foram avistados no local os integrantes da banda de rock Guns N' Roses, estrelas do rap americano como Future, Nelly, Ja Rule, e os DJs Khaled e Marshmello. Completam a lista de celebridades a atriz Lupita Nyong'o, de "Nós" (2019) e "Pantera Negra" (2018), e o ator Patrick Dempsey, de "Grey's Anatomy" (desde 2005) e "Encantada" (2007).

Antonelli é pole em Miami; Bortoleto larga em último após carro pegar fogo

Carro de Gabriel Bortoleto pega fogo durante a classificação do GP de Miami da F1 2026 (Foto: Reprodução/F1TVPro)

Após um começo de etapa dominante da McLaren nas provas sprint, Kimi Antonelli recolocou a Mercedes no topo ao conquistar a pole position do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1, neste sábado (2). O italiano concluiu o Q3 com tempo de 1m27s798, superando Max Verstappen, da Red Bull Racing, em 0s166. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou a classificação em terceiro. Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades com o carro da Audi, que pegou fogo durante o Q1, e larga em último lugar.

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GP de Miami: horário e onde assistir

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - 17h (de Brasília) | SporTV 3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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