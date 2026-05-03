Kimi Antonelli quebra 'maldição' da F1 com vitória no GP de Miami

Kimi Antonelli venceu o GP de Miami na tarde deste domingo (3) após uma corrida marcada por reviravoltas na F1. O piloto da Mercedes perdeu posições logo na largada, mas se recuperou ao longo da prova e aproveitou a estratégia da equipe para assumir a liderança. Lando Norris terminou em segundo, enquanto Charles Leclerc completou o pódio. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 12ª posição.

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Como foi a corrida do GP de Miami?

A corrida principal em Miami começou sob ameaça de chuva e com muita ação logo na largada. Charles Leclerc saiu muito bem e assumiu a ponta, enquanto Kimi Antonelli chegou a escapar da pista. O início foi caótico: Max Verstappen rodou e caiu no pelotão, Nico Hulkenberg precisou ir aos boxes após um toque, e Gabriel Bortoleto já ganhava posições em uma corrida de recuperação.

Poucas voltas depois, Antonelli reagiu e tomou a liderança de Leclerc, mas a prova foi neutralizada após acidentes envolvendo Isack Hadjar e Pierre Gasly, que chegou a capotar após toque com Liam Lawson. Na relargada, a disputa seguiu intensa, com Lando Norris assumindo a liderança ao ultrapassar o monegasco da Ferrari.

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A corrida entrou então em um ritmo estratégico, com trocas de posição constantes entre os líderes. Leclerc, Norris e Antonelli alternaram nas primeiras posições, enquanto o ferrarista e o italiano travavam uma batalha direta pelo segundo lugar.

As paradas nos boxes embaralharam a tabela de classificação. Oscar Piastri chegou a assumir posições importantes até o topo – mas logo caiu –, enquanto Verstappen herdou a liderança momentaneamente após os pit stops. Com pneus mais desgastados, porém, o holandês não conseguiu sustentar o ritmo e acabou sendo superado por Antonelli e Norris. Mais atrás, Bortoleto chegou a aparecer na zona de pontuação, mesmo com danos no carro, mas perdeu rendimento ao longo da prova.

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Na parte final, Antonelli retomou o controle da corrida e passou a administrar a pressão de Norris, que chegou a ficar a menos de um segundo. A disputa pelo pódio também foi intensa: Piastri conseguiu diminuir a distância na última volta e superou Leclerc, que enfrentou problemas e erros, incluindo uma rodada decisiva.

Isso permitiu que o australiano da McLaren subisse ao pódio, enquanto George Russell e Verstappen ainda ultrapassaram o piloto da Ferrari. Sem novas surpresas nas últimas voltas, Antonelli confirmou sua terceira vitória na temporada, com Norris em segundo e Piastri completando o Top 3. Já no meio do pelotão, Bortoleto sofreu para superar os adversários e ficou preso na 12ª colocação.

➡️ Entenda 'Maldição' da primeira fila que rondava o GP de Miami

Maldição quebrada por Antonelli

A posição mais cobiçada do grid pode não ser exatamente uma vantagem no GP de Miami. Desde a estreia da etapa no calendário da Fórmula 1, em 2022, largar na primeira fila – especialmente na pole position – tem se mostrado um caminho menos seguro até a vitória do que o esperado. A sequência dos últimos anos, então, alimentou a narrativa curiosa no paddock.

Apesar da jovem idade, foi Kimi Antonelli o responsável por quebrar essa "maldição" em torno dos líderes do grid. O italiano conseguiu converter a pole position conquistada na classificação e levou para casa seu terceiro troféu da temporada.

Piloto italiano, Andrea Kimi Antonelli, estreou na Fórmula 1 em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Relembre: por que não teve etapa em abril?

Com um calendário planejado com antecedência, a Fórmula 1 se preparou para a realização de 24 etapas ao longo do ano. Contudo, as primeiras mudanças precisaram acontecer por conta da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu adiar os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. A princípio, as etapas não eram dadas como "canceladas", mas a previsão é de que a programação siga com apenas 22 corridas em 2026.

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