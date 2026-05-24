Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Canadá neste domingo (24)
Corrida principal acontece em Montreal a partir das 17h (de Brasília)
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A quinta etapa da Fórmula 1 de 2026 está quase no fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito Gilles Villeneuve neste domingo (24) para a corrida principal, após a corrida sprint, que teve George Russell como vencedor. A largada da prova está marcada para as 17h (de Brasília).
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Qual a previsão do tempo oficial?
Segundo informações da Fórmula 1, a expectativa é de clima fresco e estável no início das atividades, mas que, no domingo, a chuva poderia embaralhar a corrida. Para o fim de semana completo, a temperatura varia entre 7,5 °C e 19 °C.
Para o último dia, a previsão é de um cenário mais desafiador para equipes e pilotos. Há 60% de probabilidade de precipitação, com chuva irregular entre leve e moderada ao longo do domingo. As temperaturas irão variar entre 10 °C e 16 °C, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 24,15 °C. Os ventos terão média de 14,8 km/h, com rajadas de até 36 km/h.
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Onde assistir e horário da corrida de hoje
DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
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