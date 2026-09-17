Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Piloto da Mercedes aponta Rafael Câmara para a Haas em 2027

Reserva da Mercedes diz que brasileiro é uma possibilidade para a equipe norte-americana e vê poucas mudanças no grid da próxima temporada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 11:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Rafael Câmara é premiado por desempenho na Fórmula 3 (Divulgação)
Rafael Câmara é premiado por desempenho na Fórmula 3 (Divulgação)

Rafael Câmara está entre os nomes cotados para ocupar um lugar no grid da Fórmula 1 em 2027. Piloto reserva da Mercedes, Frederik Vesti apontou o brasileiro como uma possibilidade para a Haas e afirmou que, apesar das vagas ainda não confirmadas oficialmente, apenas um assento deve estar realmente disponível no mercado.

— Pelo que se ouve, talvez Rafael Câmara, mas não tenho certeza. Mas faria sentido. Ele é um piloto da Ferrari, fez bons testes e está tendo um bom desempenho na Fórmula 2 — afirmou Vesti ao jornal dinamarquês Ekstra Bladet.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Piloto vê apenas uma vaga realmente disponível

Embora a Fórmula 1 ainda tenha lugares sem confirmação para 2027, Vesti acredita que o cenário está praticamente definido. Na visão do dinamarquês, a principal oportunidade está na Haas, que ainda precisa decidir quem formará sua dupla de pilotos.

— A cada fim de semana, conversamos com as equipes e mantemos contato. Mas também estamos em uma situação em que não há, atualmente, nenhuma vaga disponível. Muito provavelmente haverá uma substituição na Haas, e apenas na Haas — declarou.

continua após a publicidade

A posição é atualmente ocupada por Esteban Ocon. A equipe norte-americana ainda não confirmou sua formação para a próxima temporada, o que mantém aberta a possibilidade de uma mudança.

➡️ Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027

Rafael Câmara tem ligação com a Ferrari

Um dos fatores que colocam Rafael Câmara na disputa é sua relação com a Ferrari. O brasileiro faz parte do programa de jovens pilotos da equipe italiana e vem competindo na Fórmula 2. Além disso, Câmara já teve contato com um carro de Fórmula 1 em testes. Para Vesti, a combinação entre o vínculo com a Ferrari e o desempenho apresentado nas categorias de base faz do brasileiro um candidato que pode ser considerado pela Haas.

continua após a publicidade

A equipe norte-americana utiliza motores Ferrari e atualmente conta com Oliver Bearman, também integrante da academia da fabricante italiana, em sua dupla titular.

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Mercado da F1 para 2027

O mercado de pilotos começou a ficar mais definido após Franco Colapinto renovar com a Alpine. Entre os assentos que ainda aparecem oficialmente sem confirmação estão os dois da Aston Martin, os dois da Racing Bulls e as vagas da Haas. Na Red Bull, o chefe Laurent Mekies já indicou que Isack Hadjar deve continuar ao lado de Max Verstappen. Na Racing Bulls, Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Nikola Tsolov aparecem entre as opções avaliadas.

continua após a publicidade

A Aston Martin, por sua vez, tem Lance Stroll garantido, enquanto Fernando Alonso ainda precisa definir se continuará na Fórmula 1. Para Vesti, a disputa por uma vaga na categoria não depende exclusivamente dos resultados obtidos pelos pilotos nas pistas. Relações entre equipes, fabricantes e patrocinadores também têm influência nas decisões.

— A Fórmula 1 baseia-se em parcerias e colaborações. Alguns patrocinadores das equipes têm muita influência. Isso torna todo o funcionamento da F1 mais complicado do que a simples questão de saber quais pilotos agradam aos chefes de equipe. E isso é frustrante — completou.

continua após a publicidade

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lando Norris lidera pelotão na sprint do GP de Miami na F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Fórmula 1

Fórmula 1 muda matemática do título com sprints no fim de 2027

Há 1 hora
Réplica do carro do Senna (Foto: Divulgação)

Fórmula 1

Carro da primeira vitória de Senna na F1 volta em edição limitada

Há 1 hora
Lando Norris segura um guarda-chuva enquanto anda pela garagem no GP da Espanha na F1

Fórmula 1

Norris critica regra da F1 após perder chance de vitória

Há 2 horas
Max Verstappen vence corrida de kart contra 100 rivais

Fórmula 1

Após largar em último, Max Verstappen vence corrida contra 100 rivais

Há 17 horas
GP de São Paulo de F1, no Brasil (Foto: Reprodução / F1)

Fórmula 1

F1 confirma calendário de 2027 com Sprint em São Paulo

Há 1 dia
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Leclerc terá penalidade no grid após troca de motor no GP do Azerbaijão

Há 1 dia
Mais LANCE!
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Equipe de Rafa Câmara anuncia piloto para 2027 e agita futuro do brasileiro

Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart; saiba horário e onde assistir

George Russell após o segundo treino livre para o GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

George Russell 'se retira' da briga pelo título da F1 2026

Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Torcedor do Boca Juniors, Colapinto critica nome de curva da F1: "Monumental não"

Lando Norris em último treino livre do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Azerbaijão recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Virginia e Vini Jr com Lewis Hamilton na etapa da F1 em Madrid (Foto: Reprodução)

Look polêmico de Virginia na F1 divide opiniões; entenda

Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Bortoleto critica novo GP da Espanha na F1: 'Uma corrida chata'

Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Aos 20 anos, Kimi Antonelli supera Russell em número de vitórias na F1

Kimi Antonelli no GP da Itália pela F1 2026

Antonelli faz história e vira primeiro vencedor de Madring na F1

De boné da Ferrari e óculos escuros, Lewis Hamilton leva a mão esquerda ao ouvido

No GP da Espanha, Lewis Hamilton abandona pela primeira vez na F1 2026

Vini Jr e Gabriel Bortoleto conversam no paddock da F1 durante GP da Espanha

Vini Jr e Virgínia marcam presença no GP da Espanha de F1

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Espanha pela F1 2026

Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste domingo (13)