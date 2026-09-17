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Carro da primeira vitória de Senna na F1 volta em edição limitada

Modelo utilizado pelo brasileiro na vitória no GP de Portugal de 1985 será reproduzido

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 10:17
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Réplica do carro do Senna (Foto: Divulgação)
Réplica do carro do Senna (Foto: Divulgação)

O Lotus 97T, carro que marcou a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, ganhará uma edição especial de réplicas. A Memento Exclusives anunciou a produção de apenas dez unidades do modelo utilizado pelo brasileiro na temporada de 1985. O preço dos exemplares ainda não foi divulgado.

O projeto será desenvolvido em conjunto com a Classic Team Lotus, que abriu seu acervo histórico para contribuir com a reprodução do monoposto. A equipe forneceu documentos técnicos, desenhos feitos à mão, registros originais de construção e outras informações utilizadas no desenvolvimento do carro.

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A proposta é reproduzir o Lotus 97T com materiais e soluções semelhantes às empregadas no modelo original. Profissionais que participaram do desenvolvimento do carro também estarão envolvidos no projeto das novas unidades.

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Memento Exclusives divulga imagens da réplica do Lotus 97T (Foto: Divulgação)
Memento Exclusives divulga imagens da réplica do Lotus 97T, carro de Senna (Foto: Divulgação)

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Carro marcou primeira vitória de Senna na F1

O Lotus 97T foi um dos principais carros da temporada de 1985. O modelo terminou o campeonato com três vitórias: duas conquistadas por Ayrton Senna e uma por Elio de Angelis. Além disso, o monoposto garantiu sete pole positions ao longo do ano. Foi ao volante do 97T que Senna venceu o Grande Prêmio de Portugal, no circuito de Estoril, em uma corrida marcada pela forte chuva. O resultado representou o primeiro triunfo do brasileiro na Fórmula 1. A conquista também se tornou um dos momentos mais lembrados da trajetória de Senna na categoria, especialmente pela atuação do piloto em condições adversas.

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