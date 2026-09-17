O Lotus 97T, carro que marcou a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, ganhará uma edição especial de réplicas. A Memento Exclusives anunciou a produção de apenas dez unidades do modelo utilizado pelo brasileiro na temporada de 1985. O preço dos exemplares ainda não foi divulgado.

O projeto será desenvolvido em conjunto com a Classic Team Lotus, que abriu seu acervo histórico para contribuir com a reprodução do monoposto. A equipe forneceu documentos técnicos, desenhos feitos à mão, registros originais de construção e outras informações utilizadas no desenvolvimento do carro.

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A proposta é reproduzir o Lotus 97T com materiais e soluções semelhantes às empregadas no modelo original. Profissionais que participaram do desenvolvimento do carro também estarão envolvidos no projeto das novas unidades.

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Memento Exclusives divulga imagens da réplica do Lotus 97T, carro de Senna (Foto: Divulgação)

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Carro marcou primeira vitória de Senna na F1

O Lotus 97T foi um dos principais carros da temporada de 1985. O modelo terminou o campeonato com três vitórias: duas conquistadas por Ayrton Senna e uma por Elio de Angelis. Além disso, o monoposto garantiu sete pole positions ao longo do ano. Foi ao volante do 97T que Senna venceu o Grande Prêmio de Portugal, no circuito de Estoril, em uma corrida marcada pela forte chuva. O resultado representou o primeiro triunfo do brasileiro na Fórmula 1. A conquista também se tornou um dos momentos mais lembrados da trajetória de Senna na categoria, especialmente pela atuação do piloto em condições adversas.

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