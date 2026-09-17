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Norris critica regra da F1 após perder chance de vitória

Lando Norris perdeu cerca de 20 segundos após não conseguir parar nos boxes durante o safety car virtual e terminou o GP da Espanha em terceiro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 09:17
Atualizado há 1 minutos
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Lando Norris segura um guarda-chuva enquanto anda pela garagem no GP da Espanha na F1
Lando Norris segura um guarda-chuva enquanto anda pela garagem no GP da Espanha na F1 (Foto: ANNA SZILAGYI / POOL / AFP)

Lando Norris deixou o GP da Espanha, em Madri, com a sensação de que uma vitória escapou por causa de um detalhe fora de seu controle. O piloto da McLaren largou na pole position e liderava a corrida quando a entrada do safety car virtual coincidiu com sua passagem pela entrada dos boxes.

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A situação aconteceu na 14ª volta, após Lance Stroll abandonar a prova por conta de uma falha mecânica. Como Norris já havia passado pela entrada do pit lane quando o Safety Car foi acionado, ele precisou completar a volta antes de realizar a parada. Quando chegou aos boxes, a bandeira verde já havia sido acionada.

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O britânico perdeu aproximadamente 20 segundos com a situação e ainda enfrentou outro problema: sua parada durou cerca de sete segundos. Com isso, voltou à pista na quinta colocação, atrás de Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Max Verstappen e George Russell.

Norris conseguiu recuperar posições ao longo da prova e chegou a pressionar Verstappen nas voltas finais, mas não foi suficiente para voltar à disputa pela vitória. O piloto terminou em terceiro e criticou a forma como o safety car virtual é aplicado atualmente.

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— Já conversamos sobre isso no passado, nas reuniões dos pilotos, dizendo que deveriam manter o safety car virtual por pelo menos uma volta, para que fosse justo para todos. Eu fui o único que saiu prejudicado, perdi cerca de 20 segundos de tempo de corrida. Não é assim que deveria ser — afirmou.

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Norris defende mudança na regra

Para o atual campeão mundial, o problema está no fato de que o momento em que o Safety Car é acionado pode beneficiar alguns pilotos e prejudicar outros de maneira decisiva. Na visão do britânico, a situação de Madri não deveria ser capaz de determinar o resultado de uma corrida.

Norris reconheceu que episódios envolvendo safety car fazem parte da Fórmula 1 e que ele próprio já pode ter sido beneficiado por situações semelhantes. O ponto questionado pelo piloto é a falta de uma oportunidade igual para todos os competidores realizarem a parada.

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— Eu só tive azar. Fui o único de todo o grid que não conseguiu fazer uma parada nos boxes e perdi 20 segundos. Isso estava fora do controle deles e do meu. É uma regra que não deveria definir uma corrida — disse.

O piloto da McLaren também sugeriu que o VSC permaneça ativo por pelo menos uma volta completa. Dessa forma, segundo ele, todos os pilotos teriam a possibilidade de aproveitar a neutralização para realizar a parada nos boxes.

— Todo mundo ter a oportunidade de fazer uma parada sob o safety car virtual, e eu não ter essa chance é simplesmente injusto —completou.

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