A Fórmula 1 terá uma reta final ainda mais movimentada na temporada 2027. Com a ampliação do número de corridas sprint, os GPs do Catar e de Abu Dhabi passarão a oferecer uma quantidade maior de pontos justamente nas duas últimas etapas do campeonato, o que pode alterar a matemática das disputas pelos títulos de Pilotos e Construtores.

O calendário divulgado pela categoria mantém as 24 etapas, mas aumenta de seis para dez os finais de semana com sprint. Além de Catar e Abu Dhabi, o formato será utilizado nos GPs da Austrália, Japão, Bahrein, Canadá, Mônaco, Inglaterra, Itália e São Paulo.

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A sprint distribui pontos aos oito primeiros colocados. O vencedor recebe oito, enquanto a pontuação diminui gradualmente até chegar a um ponto para o oitavo colocado. Como a corrida principal mantém a premiação máxima de 25 pontos para o vencedor, cada fim de semana com o formato pode render até 33 pontos a um piloto.

Reta final da F1 terá 66 pontos disponíveis

Com as duas últimas etapas de 2027 no formato sprint, serão 66 pontos em disputa entre Catar e Abu Dhabi para cada piloto. Em um calendário sem as provas curtas, seriam 50 pontos disponíveis nesse mesmo período. A diferença também aparece no Mundial de Construtores. Considerando os resultados dos dois carros, as duas últimas rodadas poderão distribuir até 116 pontos, contra 86 em um cenário sem sprints.

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Na prática, a mudança aumenta o espaço para que uma disputa pelo campeonato sofra alterações importantes na reta final. Um piloto que chegar às últimas etapas com vantagem sobre o rival ainda precisará considerar os pontos extras colocados em jogo durante as corridas de sábado.

FO piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

Título pode ser decidido antes da corrida principal

O formato também cria uma situação particular para o GP de Abu Dhabi. Dependendo da diferença entre os candidatos ao título antes da sprint, o campeonato poderá ser matematicamente encerrado ainda no sábado. Entre os pilotos, uma vantagem de 18 a 25 pontos antes da corrida curta pode abrir essa possibilidade, dependendo dos resultados obtidos pelos concorrentes. No Mundial de Construtores, uma equipe que chegar à sprint com 44 pontos de vantagem também poderá garantir o título após a prova, conforme a combinação de resultados.

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Isso significa que a corrida principal de domingo em Yas Marina poderá acontecer com o campeonato já definido, algo que acrescenta uma possibilidade diferente à programação da última etapa.

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Verstappen já conquistou título em uma sprint

A decisão de um campeonato durante uma sprint não seria inédita na Fórmula 1. Em 2023, o GP do Catar também contou com a prova curta no sábado. Naquele ano, Max Verstappen chegou à etapa com uma vantagem de 177 pontos sobre Sergio Pérez. O mexicano abandonou a sprint, enquanto Verstappen terminou na segunda colocação e marcou sete pontos. Com a diferença ampliada para 184 pontos, o holandês garantiu matematicamente o tricampeonato mundial antes mesmo da corrida principal de domingo.

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A temporada 2027, portanto, terá uma possibilidade semelhante, mas agora com uma novidade: as duas últimas etapas do campeonato terão sprints, aumentando a quantidade de pontos disponíveis justamente no momento decisivo da disputa. A Fórmula 1 retorna à pista entre os dias 24 e 26 de setembro, para o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku, que será a 15ª etapa da temporada 2026.

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