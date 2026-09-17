Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fórmula 1 muda matemática do título com sprints no fim de 2027

Com sprints no Catar e em Abu Dhabi, as duas últimas etapas de 2027 terão 66 pontos em disputa e podem definir o campeão antes da corrida principal

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 10:52
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Lando Norris lidera pelotão na sprint do GP de Miami na F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Lando Norris lidera pelotão na sprint do GP de Miami na F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Fórmula 1 terá uma reta final ainda mais movimentada na temporada 2027. Com a ampliação do número de corridas sprint, os GPs do Catar e de Abu Dhabi passarão a oferecer uma quantidade maior de pontos justamente nas duas últimas etapas do campeonato, o que pode alterar a matemática das disputas pelos títulos de Pilotos e Construtores.

O calendário divulgado pela categoria mantém as 24 etapas, mas aumenta de seis para dez os finais de semana com sprint. Além de Catar e Abu Dhabi, o formato será utilizado nos GPs da Austrália, Japão, Bahrein, Canadá, Mônaco, Inglaterra, Itália e São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A sprint distribui pontos aos oito primeiros colocados. O vencedor recebe oito, enquanto a pontuação diminui gradualmente até chegar a um ponto para o oitavo colocado. Como a corrida principal mantém a premiação máxima de 25 pontos para o vencedor, cada fim de semana com o formato pode render até 33 pontos a um piloto.

Reta final da F1 terá 66 pontos disponíveis

Com as duas últimas etapas de 2027 no formato sprint, serão 66 pontos em disputa entre Catar e Abu Dhabi para cada piloto. Em um calendário sem as provas curtas, seriam 50 pontos disponíveis nesse mesmo período. A diferença também aparece no Mundial de Construtores. Considerando os resultados dos dois carros, as duas últimas rodadas poderão distribuir até 116 pontos, contra 86 em um cenário sem sprints.

continua após a publicidade

Na prática, a mudança aumenta o espaço para que uma disputa pelo campeonato sofra alterações importantes na reta final. Um piloto que chegar às últimas etapas com vantagem sobre o rival ainda precisará considerar os pontos extras colocados em jogo durante as corridas de sábado.

O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
FO piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

Título pode ser decidido antes da corrida principal

O formato também cria uma situação particular para o GP de Abu Dhabi. Dependendo da diferença entre os candidatos ao título antes da sprint, o campeonato poderá ser matematicamente encerrado ainda no sábado. Entre os pilotos, uma vantagem de 18 a 25 pontos antes da corrida curta pode abrir essa possibilidade, dependendo dos resultados obtidos pelos concorrentes. No Mundial de Construtores, uma equipe que chegar à sprint com 44 pontos de vantagem também poderá garantir o título após a prova, conforme a combinação de resultados.

continua após a publicidade

Isso significa que a corrida principal de domingo em Yas Marina poderá acontecer com o campeonato já definido, algo que acrescenta uma possibilidade diferente à programação da última etapa.

➡️ F1 confirma calendário de 2027 com Sprint em São Paulo

➡️ Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027

Verstappen já conquistou título em uma sprint

A decisão de um campeonato durante uma sprint não seria inédita na Fórmula 1. Em 2023, o GP do Catar também contou com a prova curta no sábado. Naquele ano, Max Verstappen chegou à etapa com uma vantagem de 177 pontos sobre Sergio Pérez. O mexicano abandonou a sprint, enquanto Verstappen terminou na segunda colocação e marcou sete pontos. Com a diferença ampliada para 184 pontos, o holandês garantiu matematicamente o tricampeonato mundial antes mesmo da corrida principal de domingo.

continua após a publicidade

A temporada 2027, portanto, terá uma possibilidade semelhante, mas agora com uma novidade: as duas últimas etapas do campeonato terão sprints, aumentando a quantidade de pontos disponíveis justamente no momento decisivo da disputa. A Fórmula 1 retorna à pista entre os dias 24 e 26 de setembro, para o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku, que será a 15ª etapa da temporada 2026.

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Réplica do carro do Senna (Foto: Divulgação)

Fórmula 1

Carro da primeira vitória de Senna na F1 volta em edição limitada

Há 37 minutos
Lando Norris segura um guarda-chuva enquanto anda pela garagem no GP da Espanha na F1

Fórmula 1

Norris critica regra da F1 após perder chance de vitória

Há 1 hora
Max Verstappen vence corrida de kart contra 100 rivais

Fórmula 1

Após largar em último, Max Verstappen vence corrida contra 100 rivais

Há 16 horas
GP de São Paulo de F1, no Brasil (Foto: Reprodução / F1)

Fórmula 1

F1 confirma calendário de 2027 com Sprint em São Paulo

Há 23 horas
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Leclerc terá penalidade no grid após troca de motor no GP do Azerbaijão

Há 1 dia
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Fórmula 1

Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027

Há 1 dia
Mais LANCE!
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Equipe de Rafa Câmara anuncia piloto para 2027 e agita futuro do brasileiro

Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart; saiba horário e onde assistir

George Russell após o segundo treino livre para o GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

George Russell 'se retira' da briga pelo título da F1 2026

Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Torcedor do Boca Juniors, Colapinto critica nome de curva da F1: "Monumental não"

Lando Norris em último treino livre do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Azerbaijão recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Virginia e Vini Jr com Lewis Hamilton na etapa da F1 em Madrid (Foto: Reprodução)

Look polêmico de Virginia na F1 divide opiniões; entenda

Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Bortoleto critica novo GP da Espanha na F1: 'Uma corrida chata'

Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Aos 20 anos, Kimi Antonelli supera Russell em número de vitórias na F1

Kimi Antonelli no GP da Itália pela F1 2026

Antonelli faz história e vira primeiro vencedor de Madring na F1

De boné da Ferrari e óculos escuros, Lewis Hamilton leva a mão esquerda ao ouvido

No GP da Espanha, Lewis Hamilton abandona pela primeira vez na F1 2026

Vini Jr e Gabriel Bortoleto conversam no paddock da F1 durante GP da Espanha

Vini Jr e Virgínia marcam presença no GP da Espanha de F1

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Espanha pela F1 2026

Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste domingo (13)

Lando Norris segura um guarda-chuva enquanto anda pela garagem no GP da Espanha na F1

GP da Espanha: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1