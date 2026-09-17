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Antonelli busca título da F1 em Interlagos com homenagem a Senna; entenda

Piloto lidera a temporada com 81 pontos de vantagem e pode confirmar o primeiro título da carreira em Interlagos; italiano também prepara homenagem a Ayrton Senna

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 13:45
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

Kimi Antonelli está cada vez mais perto de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Aos 20 anos, o piloto da Mercedes lidera o campeonato com 292 pontos e abriu 81 de vantagem sobre o companheiro de equipe George Russell, atual segundo colocado. A diferença aumentou após a vitória do italiano no GP da Espanha, em Madri, sua oitava na temporada.

Com o campeonato entrando na reta final, já é possível projetar quando Antonelli poderá confirmar matematicamente a conquista. Um dos cenários é o GP de São Paulo, em Interlagos, onde o italiano também prepara uma homenagem especial a Ayrton Senna.

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Por que Antonelli pode ser campeão em Interlagos?

A definição antecipada depende da diferença entre Antonelli e o segundo colocado e da quantidade de pontos que ainda estará disponível após o GP de São Paulo. Atualmente, restam nove etapas previstas no calendário de 2026. No entanto, existe a possibilidade de mudanças no cronograma por causa da situação no Oriente Médio, com os GPs do Catar e de Abu Dhabi podendo ser retirados e substituídos por uma corrida na Europa.

Se esse cenário se confirmar, o campeonato terá 22 provas, e depois de Interlagos restarão apenas os GPs de Las Vegas e uma possível etapa final em Ímola. Nesse caso, haverá 51 pontos em disputa após a etapa brasileira.

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Assim, para ser campeão em Interlagos, Antonelli precisará terminar o GP de São Paulo com mais de 51 pontos de vantagem sobre o piloto que estiver em segundo na classificação. Dessa forma, mesmo que esse adversário conquiste todos os pontos restantes, não conseguirá mais alcançar o italiano.

A situação muda caso Catar e Abu Dhabi sejam mantidos no calendário. Nesse cenário, quatro etapas ainda seriam disputadas depois de Interlagos, colocando 76 pontos em jogo. Portanto, Antonelli precisaria sair do Brasil com uma vantagem superior a essa marca para garantir matematicamente o título.

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A vantagem atual de 81 pontos sobre Russell coloca o italiano em uma posição favorável para buscar a confirmação antecipada. Ainda assim, a conta precisará ser atualizada a cada corrida, já que os resultados de Antonelli e dos concorrentes podem alterar o cenário até a chegada do campeonato a São Paulo.

Com troféu na mão, Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026
Com troféu na mão, Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

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Antonelli fará homenagem a Ayrton Senna

Além da possibilidade de conquistar o título no Brasil, Antonelli terá outro motivo especial para tornar o GP de São Paulo marcante. Fã declarado de Ayrton Senna, o italiano usará um capacete especial em homenagem ao tricampeão mundial durante a passagem por Interlagos.

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A relação de Antonelli com o ídolo brasileiro também já apareceu em sua trajetória na Fórmula 1. No GP de São Paulo de 2025, o piloto terminou na segunda posição, seu melhor resultado até então no circuito brasileiro. Na ocasião, também chegou a homenagear Senna e posteriormente doou o capacete utilizado na corrida para a família do brasileiro.

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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