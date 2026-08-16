Antonelli imita Verstappen e corre com nome falso durante pausa da F1 Piloto italiano aproveitou a pausa da Fórmula 1 para competir discretamente na Alemanha sob o pseudônimo "Franz Antonelli"

Kimi Antonelli aproveitou a pausa da Fórmula 1 para participar de uma corrida de Kart na Alemanha, mas optou por não utilizar seu nome completo. O piloto italiano se inscreveu na competição como "Franz Antonelli". A escolha do pseudônimo é uma referência direta a Max Verstappen, que também adotou um nome falso iniciado por "Franz": "Franz Hermann".

Max Verstappen recorreu ao nome "Franz Hermann" em maio de 2025, durante seu teste de GT3 em Nordschleife, em Nurburgring. Na ocasião, o tetracampeão mundial participou de um dia oficial de testes e preparação antes de disputar provas da NLS, campeonato de endurance realizado no tradicional circuito alemão.

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Verstappen pilotou uma Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing/Verstappen.com Racing, e o pseudônimo chegou a aparecer no próprio carro. Sob esse pseudônimo, o piloto quebrou o recorde da pista para um carro GT3. A experiência marcou o início de sua trajetória em competições de longa duração durante as pausas da Fórmula 1 e, posteriormente, o holandês também participou das 24 Horas do Nürburgring.

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Max Verstappen concede entrevista antes do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Paul Crock/AFP)

Quando a F1 estará de volta?

Após a pausa, a Fórmula 1 retorna entre os dias 21 e 23 de agosto, com o GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort. A etapa marcará a retomada da temporada de 2026.

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Programação do GP da Holanda

Sexta-feira, 21 de agosto

Treino livre 1: 7h30

Classificação para corrida sprint: 11h30

Sábado, 22 de agosto

Corrida sprint: 7h

Classificação: 11h

Domingo, 23 de agosto

Corrida: 10h

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