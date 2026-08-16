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Bortoleto comenta rumores sobre Sainz e futuro na Audi

O piloto brasileiro garantiu estar seguro de sua posição na equipe alemã e elogiou sua dupla Nico Hülkenberg

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 12:05
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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto comentou sobre os rumores que ligam Carlos Sainz à Audi para a temporada de 2027. O brasileiro garantiu que sua posição na equipe alemã está definida e evitou comentar diretamente os contratos de outros pilotos, mas fez questão de defender a atual dupla formada ao lado de Nico Hülkenberg.

➡️Equipe de Bortoleto é ligada a negociação com Carlos Sainz

O nome de Sainz passou a ser especulado em diferentes equipes diante das dúvidas sobre seu futuro na Williams. Entre os possíveis destinos do espanhol, a Audi apareceu como uma das alternativas, alimentando questionamentos sobre a continuidade da atual dupla de pilotos. Ao ser perguntado sobre o assunto, Bortoleto evitou entrar em detalhes sobre os contratos de outros competidores, mas deixou claro que não tem preocupação em relação à sua permanência na equipe.

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— Posso afirmar que minha posição está protegida. Não vou comentar sobre os contratos de outras pessoas, mas gosto muito de trabalhar com o Nico. Quero deixar isso bem claro. Nico Hülkenberg é um piloto rápido e experiente que traz muitas coisas positivas para a equipe. Estou confiante no meu potencial e no trabalho que estamos fazendo — afirmou o brasileiro ao Motorsport.com.

Mattia Binotto, responsável pelo projeto da Audi na Fórmula 1, também já havia sido questionado sobre os rumores envolvendo Sainz. O dirigente reconheceu que ser associado a um piloto do nível do espanhol é positivo, mas reforçou que a equipe está satisfeita com a dupla formada por Bortoleto e Hülkenberg.

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Carlos Sainz, da Williams, no GP da Hungria pela F1 2026
Bortoleto comenta rumores sobre Sainz na Audi (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Bortoleto projeta longo futuro na Audi

O brasileiro também reforçou que vê sua trajetória na Audi como um projeto de longo prazo. A equipe alemã disputa sua primeira temporada na Fórmula 1 e trabalha com uma perspectiva de crescimento nos próximos anos, incluindo o desenvolvimento de seu próprio carro e unidade de potência.

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Bortoleto destacou a confiança no planejamento liderado por Binotto e afirmou que acredita na evolução da equipe até o fim da década.

— A intenção, como sempre disse desde o início, é um projeto de longo prazo; Mattia Binotto sempre fala em ficar até 2030. Então, vamos encarar por esse ângulo. É um projeto no qual acredito desde que entrei, e eles acreditam no meu potencial. Estou muito empolgado. Este ano foi o primeiro passo na construção de um novo carro e um novo motor. O ano que vem será mais um passo para colocar tudo em prática — concluiu.

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