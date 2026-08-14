Chefe da Audi relembra teste em McLaren com Senna: 'Parâmetro' Allan McNish passou pela experiência em 1989, aos 19 anos de idade

Atual chefe da Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, Allan McNish recebeu uma oportunidade de ouro quando ainda atuava atrás do volante. Aos 19 anos de idade, ele testou um carro da McLaren pela primeira vez, e ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Ayrton Senna. Em entrevista, o escocês relembrou a experiência e as lições que aprendeu.

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Então vice-campeão da Fórmula 3 britânica de 1989, McNish foi ao circuito do Estoril, em Portugal, para testar um dos carros da McLaren, equipe campeã, tendo Ayrton Senna como companheiro de testes. Apesar da magnitude da oportunidade, o atual chefe da Audi diz não ter sentido o "peso", e apenas percebeu o impacto quando saiu do carro.

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— Na verdade, isso foi pouco antes de ir para o GP de Macau. Nunca pensei muito sobre isso na época, porque estava apenas cumprindo obrigações. Senna era campeão mundial, McLaren era campeã mundial naquele momento, mas você simplesmente ia lá e fazia o que tinha de ser feito. O que lembro é que saí do carro pensando: 'Nossa, isso é rápido!' — disse em entrevista ao Motorsport, da Inglaterra.

Para além dos aspectos técnicos e radicais do automobilismo, o chefe da Audi destaca a percepção que teve sobre as exigências que um piloto precisa corresponder para chegar ao alto nível. Isso aconteceu em uma conversa com Ayrton Senna.

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— Ayrton estava falando sobre atrito do motor e várias outras coisas, e aquilo foi um parâmetro. Percebi muito rapidamente que, se você quer ter sucesso nesse esporte, precisa elevar o nível a cada etapa. O talento leva você até certo ponto. Existe uma ética de trabalho e uma atenção aos detalhes que você precisa colocar em prática. Isso foi uma educação para mim. E ainda tenho o antigo relatório de dados daquele primeiro teste em Estoril.

Ayrton Senna na vitória do GP da Hungria na Fórmula 1 1992 (Foto: Reprodução)

O material também revela o quanto a tecnologia da F1 evoluiu nas últimas décadas. Segundo McNish, em 1989, a comparação de dados era extremamente rudimentar. Longe das complexas ferramentas digitais disponíveis hoje, os pilotos precisavam sobrepor duas folhas de papel e colocá-las contra a luz para conseguir comparar as informações.

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