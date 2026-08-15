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Verstappen celebra a família após o nascimento da filha Lily

Primeira herdeira do piloto holandês completou um ano em maio

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 16:23
Atualizado há 2 minutos
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Max Verstappen e a filha, Lily
Max Verstappen e a filha, Lily (Foto: Reprodução)

Normalmente discreto sobre a vida pessoal, Max Verstappen abriu uma exceção em entrevista à Revista People. Na ocasião, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 se declarou à filha, Lily, que completou um ano em maio. A herdeira é fruto do relacionamento do holandês com a influenciadora Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet.

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Sexto colocado da temporada, com 109 pontos, Verstappen revelou à People que o nascimento da herdeira o fez encarar de outra forma as inúmeras viagens da profissão. Sempre que há uma brecha, o holandês curte estar em família, mesmo sem abrir mão da paixão pelas pistas:

- Para mim, é muito bom poder passar algum tempo juntos agora. E, para mim, correr é divertido, é ótimo, mas também é bom estar em casa.

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Melhor do mundo em 2021, 2022, 2023 e 2024, Verstappen estreou na principal categoria do automobilismo do planeta em 2015. Desde então, somou 71 vitórias e 48 poles position, em 244 GPs. Inúmeras conquistas nas pistas à parte, o piloto nem pensou duas vezes ao ser perguntado, pela revista americana, sobre seu maior motivo de orgulho:

- Aquela pequena em casa. Essa é a melhor e mais importante coisa. Nossa filha Lily é meu maior prêmio. A família é, de longe, a coisa mais importante para mim.

Gráfico mostra feitos da carreira do holandês Max Vertappen
Gráfico mostra feitos da carreira do holandês Max Vertappen (Foto: Reprodução)

Por falar em família, o tetracampeão mundial é filho de Jos Verstappen, ex-piloto de fórmula 1. Não por acaso, foi uma inspiração para que Max seguisse a mesma carreira:

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- É uma história muito legal ter feito isso juntos. É provavelmente algo que vamos lembrar e guardar com carinho para o resto da vida. Você dedica muito do seu tempo para tentar alcançar seu objetivo final, e é claro que conseguimos, nós conseguimos

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Max Verstappen com a esposa e a enteada (Foto: Reprodução)
Max Verstappen com a esposa e a enteada (Foto: Reprodução)
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