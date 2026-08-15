Verstappen celebra a família após o nascimento da filha Lily
Primeira herdeira do piloto holandês completou um ano em maio
Normalmente discreto sobre a vida pessoal, Max Verstappen abriu uma exceção em entrevista à Revista People. Na ocasião, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 se declarou à filha, Lily, que completou um ano em maio. A herdeira é fruto do relacionamento do holandês com a influenciadora Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet.
➡️Verstappen terá capacete especial em 'despedida' na F1; veja
➡️ FIA suspende restrições a pilotos e equipes da Rússia na F1
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Sexto colocado da temporada, com 109 pontos, Verstappen revelou à People que o nascimento da herdeira o fez encarar de outra forma as inúmeras viagens da profissão. Sempre que há uma brecha, o holandês curte estar em família, mesmo sem abrir mão da paixão pelas pistas:
- Para mim, é muito bom poder passar algum tempo juntos agora. E, para mim, correr é divertido, é ótimo, mas também é bom estar em casa.
➡️ Gabriel Bortoleto lidera ranking de velocidade da F1 em 2026
Melhor do mundo em 2021, 2022, 2023 e 2024, Verstappen estreou na principal categoria do automobilismo do planeta em 2015. Desde então, somou 71 vitórias e 48 poles position, em 244 GPs. Inúmeras conquistas nas pistas à parte, o piloto nem pensou duas vezes ao ser perguntado, pela revista americana, sobre seu maior motivo de orgulho:
- Aquela pequena em casa. Essa é a melhor e mais importante coisa. Nossa filha Lily é meu maior prêmio. A família é, de longe, a coisa mais importante para mim.
Por falar em família, o tetracampeão mundial é filho de Jos Verstappen, ex-piloto de fórmula 1. Não por acaso, foi uma inspiração para que Max seguisse a mesma carreira:
- É uma história muito legal ter feito isso juntos. É provavelmente algo que vamos lembrar e guardar com carinho para o resto da vida. Você dedica muito do seu tempo para tentar alcançar seu objetivo final, e é claro que conseguimos, nós conseguimos
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
Chefe da Audi relembra teste em McLaren com Senna: 'Parâmetro'Há 1 dia
Fórmula 1
Verstappen terá capacete especial em 'despedida' na F1; vejaHá 1 dia
Fórmula 1
Hamilton volta a sonhar com o oitavo título mundial da F1Há 1 dia
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto lidera ranking de velocidade da F1 em 2026Há 1 dia
Fórmula 1
Diretor da Audi elogia Bortoleto: 'Tem um potencial enorme'Há 1 dia
Fórmula 1
Equipe de Bortoleto é ligada a negociação com Carlos SainzHá 1 dia
Mais LANCE!