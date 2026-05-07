Web reage à confusão em Independiente Medellín x Flamengo: 'Champions não tem'

A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, desta quinta-feira (7), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, encontra-se interrompida. O cenário acontece devido a uma confusão generalizada nas arquibancadas do estádio.

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O caso aconteceu no início da partida, que chegou a ser disputada por apenas três minutos, quando a arbitragem interrompeu o confronto por questões de segurança. As equipes rapidamente se locomoveram para os vestiários, devido ao cenário caótico.

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Nas redes sociais, torcedores reagiram às cenas de barbárie. Os comentários foram diversos, como uma breve comparação com a Champions League, e o pedido de uma vitória do Flamengo por W.O.

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Veja a repercussão abaixo:

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