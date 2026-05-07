Antes de jogo contra o Flamengo, presidente do Medellín zombou da própria torcida
Partida pela Libertadores foi interrompida por questões de segurança
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A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, desta quinta-feira (7), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi interrompida. O cenário aconteceu devido à confusão e protestos dentro do estádio no início do confronto.
Jogo do Flamengo pela Libertadores é interrompido após confusão e protestos na Colômbia: ‘Desesperador’
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Um dos principais motivos da revolta dos torcedores da equipe colombiana foi uma postura recente do presidente Raúl Giraldo. No último domingo (3), o mandatário do Independiente Medellín fez gestos obscenos para os torcedores depois de uma derrota diante do Rionegro Águilar, pelo Campeonato Colombiano.
A postura do presidente inflamou os torcedores, e o clube colombiano viveu uma semana de pressão interna antes da partida contra o Flamengo. O estopim aconteceu dentro de campo, quando um cenário caótico se instaurou na partida pela Libertadores, fazendo a partida ser interrompida pelo risco da integridade dos jogadores.
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