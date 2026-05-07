Renata Ruel analisa decisão da arbitragem em Independiente Medellín x Flamengo

A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, desta quinta-feira (7), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi interrompida. A decisão aconteceu no início do confronto, quando a arbitragem identificou riscos à integridade do confronto devido ao comportamento de torcedores da equipe colombiana.

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Em menos de três minutos de partida, o árbitro Jesús Valenzuela interrompeu devido às ações dos torcedores do Independiente Medellín. Diante do cenário, a especialista Renata Ruel, da ESPN, analisou a decisão e o cenário completo na Colômbia.

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— Achei estranho o relato de que estavam atingindo repórteres e fogos de artifício em direção ao campo. Isso já era um sinal de que não havia segurança. Mas deram início e tiveram que parar. Aí o que temos? Uma gestão de risco, que é de responsabilidade do delegado da partida — iniciou a especialista, antes de completar.

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— Em muitos casos é o árbitro, mas em jogos da Conmebol, quem decide se vai ter jogo é o delegado. Temos a partida interrompida neste momento, quando há a possibilidade de interromper o cenário, as equipes permanecem em campo. Não foi o que aconteceu. As equipes vão para o vestiário. A questão é: se tem até 45 minutos para tentar controlar a situação. Pela minha experiência, se esse cenário não se resolver, a partida será suspensa e irá ao tribunal — concluiu.

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