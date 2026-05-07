Entenda revolta da torcida do Independiente Medellín no jogo contra o Flamengo

A torcida do Independiente Medellín provocou a paralisação do duelo com o Flamengo nesta quinta-feira (7), no Estádio Atanasio Girardot, válido pela fase de grupos da Libertadores. O protesto, que interrompeu a partida logo nos primeiros minutos, tem como motivo uma crise que vive o clube colombiano.

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A equipe viveu uma noite de forte tensão no último domingo (3) ao ser eliminada do Campeonato Colombiano, em derrota para o Águilas Doradas. Após o revés, o principal acionista do clube, Raúl Giraldo, invadiu o gramado e protagonizou uma discussão acalorada com torcedores. ▶️Assista:

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O episódio gerou ainda mais revolta nas arquibancadas, resultando em protestos e confusão no estádio, evidenciando a crise que atinge o clube também nos bastidores. Veja;

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Tradução: Torcedores do Independiente Medellín atacaram os dirigentes do clube após a eliminação dos playoffs da Liga BetPlay.

A atitude do dirigente foi duramente criticada pela torcida, que já demonstrava insatisfação com o desempenho da equipe na temporada. O ambiente conturbado aumenta a pressão sobre o time às vésperas de um confronto importante pela competição Libertadores.

Antes mesmo desta quinta-feira (7), as autoridades de Medellín recomendaram que a partida contra o Flamengo fosse disputada com os portões fechados, uma vez que os protestos já estavam marcados. No entanto, o clube mandante insistiu na liberação do público e conseguiu autorização para abrir o estádio aos torcedores. A informação foi publicada, inicialmente, pela "Espn", e confirmada pela reportagem do Lance!.

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O protesto dos torcedores do Independiente Medellín no jogo contra o Flamengo

O jogo entre Flamengo e Independiente Medellín (COL) nesta quinta-feira (7) foi paralisado logo nos primeiros minutos devido aos protestos da torcida contra a má fase da equipe colombiana. No Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, torcedores do time local arremessaram barreiras de metal no gramado, atearam fogo em parte da arquibancada e invadiram o campo. Diante do clima tenso, o árbitro Jesús Valenzuela determinou que os jogadores retornassem aos vestiários.

Antes mesmo da entrada das equipes em campo, torcedores do Independiente Medellín, vestidos de preto, em sua maioria, já haviam lançado objetos no gramado. Um jornalista, inclusive, foi atingido. Nas arquibancadas, uma faixa com a frase "Transformaram o campo em um cemitério" foi estendida pelos manifestantes.

O principal alvo dos protestos foi o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo. No entanto, os torcedores também direcionaram críticas aos jogadores, à federação colombiana, à Conmebol e à Fifa.

Jogadores de Flamengo e Independiente Medellín em campo durante partida paralisada da Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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