Vidente crava resultado de Flamengo x Santos

A taróloga Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", analisou o confronto entre Flamengo e Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, deste domingo (5), às 17h30 (de Brasília), com base no tarot e apontou favoritismo do time carioca para o duelo.

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Segundo a leitura das cartas, o Flamengo aparece com energias mais favoráveis ao longo da partida, embora não tenha vida fácil. A carta do Eremita indica um jogo que exige paciência, experiência e controle emocional por parte do Rubro-Negro, que deve enfrentar dificuldades principalmente no início.

— O Flamengo sabe que vai ter desafios e precisa controlar o jogo emocionalmente. Há possibilidade de evolução, desde que corrija erros ao longo da partida — destacou o vidente.

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Flamengo e Santos fazem clássico nacional no Maracanã (Arte: Lance!)

Ainda de acordo com a análise, o time carioca terá oportunidades claras durante o confronto, mas precisará ser eficiente para transformar as chances em gols. O segundo tempo, porém, exige atenção redobrada com possíveis falhas.

Do outro lado, o Santos começou a leitura com uma carta positiva, a Imperatriz, associada à criatividade e capacidade de construção de jogadas. No entanto, o cenário muda ao longo da interpretação, com cartas consideradas negativas, como o Sete de Espadas e o Caixão, indicando possíveis problemas defensivos, erros e até situações fora do controle da equipe.

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O tarólogo também alertou para a possibilidade de tensão durante o jogo, incluindo desentendimentos ou decisões de arbitragem que possam impactar o andamento da partida.

Apesar de mencionar uma pequena chance de empate, a leitura geral aponta o Flamengo como mais preparado para sair com a vitória, principalmente pela experiência e maior equilíbrio demonstrado nas cartas.

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