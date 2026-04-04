Flamengo x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam a partir das 17h30 (de Brasília)
Flamengo e Santos fazem clássico nacional neste domingo (5), a partir das 17h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe rubro-negra tenta afastar a má impressão deixada após a derrota por 3 a 0 para o Bragantino no meio de semana, enquanto o Santos, sem Neymar, quer subir na tabela do Brasileirão. O jogos terá transmissão da TV Globo, da GETV e do Premiere.
Vindo de dois jogos sem vitória, o Flamengo precisa bater o Santos para não ver os times da parte de cima da tabela desgarrarem. Com 14 pontos em oito jogos, o rubro-negro iniciou a rodada na sexta colocação. A equipe santista, por sua vez, quer manter o embalo após superar o Remo por 2 a 0 na última rodada.
10ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília).
📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ).
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (streaming).
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS).
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Rollheiser (Thaciano); Barreal, Gabigol e Moisés.
