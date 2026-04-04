Santos ganha novo desfalque para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

O Santos está pronto para enfrentar o Flamengo neste domingo (5), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe entra em campo com alguns desfalques, como Neymar e Rony, que estão suspensos. Além disso, o clube emitiu uma nota neste sábado (4) confirmando a ausência do lateral-direito Igor Vinícius, diagnosticado com um pequeno edema no quadríceps direito. O jogador passou por tratamento intensivo com a fisioterapia no Departamento Médico do clube neste fim de semana.

Já o atacante Gabriel Barbosa, recuperado de um edema no músculo sóleo da perna esquerda, treinou normalmente nos últimos dois dias e reforça o Peixe após dois jogos fora. Ele não atuou contra o Cruzeiro por causa de questões contratuais e também desfalcou a equipe diante do Remo em razão do problema na perna esquerda.

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Igor Vinícius sentiu um edema no quadríceps direito. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Desfalques e retorno:

Além de Neymar e Rony, que estão suspensos, o técnico Cuca não deverá contar com Gabriel Menino, que sentiu dores no músculo posterior da coxa direita na última terça-feira (31) e faz tratamento na fisioterapia.

Vinícius Lira segue sem previsão de retorno após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Mayke fez uso de corticoides e não pode atuar para não acusar doping em eventual controle antidoping. Miguelito, que retornou da Seleção da Bolívia após a repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo, volta a ficar disponível.

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Após a viagem para o Rio de Janeiro, o Peixe não retorna à Baixada Santista e segue direto para o Equador, onde enfrenta o Deportivo Cuenca na próxima quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

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