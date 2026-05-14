Vidente aponta resultados de Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil
Tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou o favoritismo
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Corinthians e Barra-SC, além de Vitória e Flamengo, se enfrentam na noite desta quinta-feira (14), pelos duelos de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou qual deve ser o cenário das partidas decisivas.
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Corinthians x Barra-SC:
Após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o Corinthians recebe o Barra-SC às 19h30 sob um misto de favoritismo e pressão. Apesar da vantagem, o placar magro mantém a torcida em alerta.
As energias estão melhor aspectadas para o Corinthians, que deve usar sua superioridade técnica e mental para garantir a classificação em casa.
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Vitória x Flamengo:
Às 21h30, o cenário se desloca para Salvador. O Flamengo chega com a vantagem do 2 a 1 construído na ida, mas enfrenta um Vitória historicamente perigoso em seus domínios e empurrado por um estádio lotado.
O vidente prevê um jogo perigoso, com o Vitória arriscando tudo no ataque, mas aponta o Flamengo como favorito para confirmar a classificação por meio do controle emocional e estabilidade.
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