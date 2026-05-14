Vidente aponta resultados de Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil

Corinthians e Barra-SC, além de Vitória e Flamengo, se enfrentam na noite desta quinta-feira (14), pelos duelos de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou qual deve ser o cenário das partidas decisivas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Corinthians x Barra-SC:

Após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o Corinthians recebe o Barra-SC às 19h30 sob um misto de favoritismo e pressão. Apesar da vantagem, o placar magro mantém a torcida em alerta.

As energias estão melhor aspectadas para o Corinthians, que deve usar sua superioridade técnica e mental para garantir a classificação em casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Últimos jogos da quinta fase da Copa do Brasil acontecem nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/CBF)

➡️ Análise tática do Guffo: o que esperar da rodada da Copa do Brasil

Vitória x Flamengo:

Às 21h30, o cenário se desloca para Salvador. O Flamengo chega com a vantagem do 2 a 1 construído na ida, mas enfrenta um Vitória historicamente perigoso em seus domínios e empurrado por um estádio lotado.

O vidente prevê um jogo perigoso, com o Vitória arriscando tudo no ataque, mas aponta o Flamengo como favorito para confirmar a classificação por meio do controle emocional e estabilidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte em jogos pela Copa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.