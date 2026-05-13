Cria do Corinthians pode ser vendido pelo dobro do valor de mercado
Atacante formado na base alvinegra se valoriza na Europa e agita o interesse de clubes
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A temporada 2025/2026 vem sendo importante para Felipe Augusto, atacante formado na base do Corinthians, que vive grande fase no Trabzonspor, da Turquia. O bom futebol garantiu ao jogador, de 22 anos, um salto de valorização.
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Segundo o site Transfermarkt, plataforma fundada em 2000 e dedicada ao futebol e à avaliação de valores de mercado de jogadores, o valor de mercado do atleta é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).
Segundo informações da "ESPN", no entanto, informou que o jogador está sendo avaliado em 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões). O crescimento é tamanho que o clube turco recebeu uma proposta do Fenerbahçe de 18 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões), mas recusou.
A possibilidade de transferência foi destacada pelo próprio presidente do clube turco, Ertugrul Dogan, em entrevista ao veículo turco A Spor. O Benfica, de Portugal, é um dos interessados.
— O Felipe Augusto recebeu propostas de quatro clubes. Um deles é o Benfica — comentou o presidente.
O salto em relação ao valor pago na saída do Corinthians também é expressivo. Em 2023, o jogador foi vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,2 milhões na cotação da época). Hoje, o atleta pode valer até sete vezes mais do que aquele montante inicial, a depender da avaliação de mercado.
O Corinthians é um dos interessados na negociação e pode ser beneficiado financeiramente em caso de transferência, tanto por ser clube formador quanto pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.
Números na carreira
No Trabzonspor, Felipe Augusto vive o melhor momento da carreira. O atacante soma 15 gols em 37 partidas, sendo titular em 31 delas, além de participar diretamente de um gol a cada 174 minutos. O brasileiro também apresenta evolução na eficiência ofensiva, com média de 2.1 finalizações por jogo, 57% de conversão de grandes chances e nota 6.90 no Sofascore. Além disso, contribui na criação ofensiva, com seis grandes chances criadas e média de 0.5 passes decisivos por partida.
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Antes da ida ao futebol turco, Felipe Augusto defendeu o Cercle Brugge, da Bélgica, onde disputou 64 jogos e marcou sete gols, além de distribuir três assistências. Pelo clube belga, o atacante participou de um gol a cada 329 minutos e registrou melhora nos índices ofensivos em relação ao período no Corinthians, com média de 1.4 finalizações por partida e 30% de conversão das chances claras. O jogador também manteve participação na construção ofensiva, com quatro grandes chances criadas.
Felipe Augusto no Corinthians
Felipe Augusto é formado nas categorias de base do clube e passou a integrar o elenco principal em 2021, após ser promovido por Vagner Mancini, técnico da equipe à época. No entanto, o jovem de 19 anos atuou com regularidade apenas em 2023, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.
Felipe Augusto teve poucas oportunidades no elenco principal do clube paulista. Foram 29 partidas disputadas, apenas seis como titular, e dois gols marcados. O atacante registrou média de 0.5 finalizações por jogo e participou diretamente de um gol a cada 374 minutos. Mesmo com baixo aproveitamento coletivo da equipe naquele período, o jogador terminou sua passagem pelo profissional do Timão com 100% de conversão nas chances claras que teve.
Nas categorias de base do Corinthians, Felipe Augusto já demonstrava potencial ofensivo. Pelo sub-20 do clube, o atacante marcou 22 gols em 60 partidas, sendo titular em 34 delas. O desempenho representava média de um gol a cada 136 minutos, números que ajudaram o jogador a ganhar espaço no elenco profissional ainda jovem.
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