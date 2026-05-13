Cria do Corinthians pode ser vendido pelo dobro do valor de mercado 

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A temporada 2025/2026 vem sendo importante para Felipe Augusto, atacante formado na base do Corinthians, que vive grande fase no Trabzonspor, da Turquia. O bom futebol garantiu ao jogador, de 22 anos, um salto de valorização.

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Segundo o site Transfermarkt, plataforma fundada em 2000 e dedicada ao futebol e à avaliação de valores de mercado de jogadores, o valor de mercado do atleta é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).

Segundo informações da "ESPN", no entanto, informou que o jogador está sendo avaliado em 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões). O crescimento é tamanho que o clube turco recebeu uma proposta do Fenerbahçe de 18 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões), mas recusou.

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A possibilidade de transferência foi destacada pelo próprio presidente do clube turco, Ertugrul Dogan, em entrevista ao veículo turco A Spor. O Benfica, de Portugal, é um dos interessados.

— O Felipe Augusto recebeu propostas de quatro clubes. Um deles é o Benfica — comentou o presidente.

O salto em relação ao valor pago na saída do Corinthians também é expressivo. Em 2023, o jogador foi vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,2 milhões na cotação da época). Hoje, o atleta pode valer até sete vezes mais do que aquele montante inicial, a depender da avaliação de mercado.

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O Corinthians é um dos interessados na negociação e pode ser beneficiado financeiramente em caso de transferência, tanto por ser clube formador quanto pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Felipe Augusto pode ser negociado na próxima janela de transferências (Foto: Trabzonspor/Divulgação)

Números na carreira

No Trabzonspor, Felipe Augusto vive o melhor momento da carreira. O atacante soma 15 gols em 37 partidas, sendo titular em 31 delas, além de participar diretamente de um gol a cada 174 minutos. O brasileiro também apresenta evolução na eficiência ofensiva, com média de 2.1 finalizações por jogo, 57% de conversão de grandes chances e nota 6.90 no Sofascore. Além disso, contribui na criação ofensiva, com seis grandes chances criadas e média de 0.5 passes decisivos por partida.

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Antes da ida ao futebol turco, Felipe Augusto defendeu o Cercle Brugge, da Bélgica, onde disputou 64 jogos e marcou sete gols, além de distribuir três assistências. Pelo clube belga, o atacante participou de um gol a cada 329 minutos e registrou melhora nos índices ofensivos em relação ao período no Corinthians, com média de 1.4 finalizações por partida e 30% de conversão das chances claras. O jogador também manteve participação na construção ofensiva, com quatro grandes chances criadas.

Felipe Augusto no Corinthians

Felipe Augusto é formado nas categorias de base do clube e passou a integrar o elenco principal em 2021, após ser promovido por Vagner Mancini, técnico da equipe à época. No entanto, o jovem de 19 anos atuou com regularidade apenas em 2023, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

Felipe Augusto teve poucas oportunidades no elenco principal do clube paulista. Foram 29 partidas disputadas, apenas seis como titular, e dois gols marcados. O atacante registrou média de 0.5 finalizações por jogo e participou diretamente de um gol a cada 374 minutos. Mesmo com baixo aproveitamento coletivo da equipe naquele período, o jogador terminou sua passagem pelo profissional do Timão com 100% de conversão nas chances claras que teve.

Felipe Augusto passou pelo Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira / C2 Sports)

Nas categorias de base do Corinthians, Felipe Augusto já demonstrava potencial ofensivo. Pelo sub-20 do clube, o atacante marcou 22 gols em 60 partidas, sendo titular em 34 delas. O desempenho representava média de um gol a cada 136 minutos, números que ajudaram o jogador a ganhar espaço no elenco profissional ainda jovem.

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