Corinthians e Barra se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela quinta fase da Copa do Brasil, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️ Clique aqui para assistir

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O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. No jogo de ida, venceu a partida por 1 a 0, gol de Jesse Lingard, e joga pelo empate para avançar de fase.

Ficha do jogo COR BAR 5ª Fase Copa do Brasil Data e Hora Quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

História do Barra

Fundado em 2013, o Barra Futebol Clube construiu uma trajetória de crescimento rápido no futebol catarinense e nacional. Em 2015, conquistou de forma invicta o título da Série C do Campeonato Catarinense, primeiro grande passo na escalada do clube nas divisões estaduais. Seis anos depois, em 2021, repetiu o feito ao levantar invicto a taça da Série B do Catarinense, garantindo o acesso à elite.

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A estreia na Série A ocorreu em 2022, temporada marcada também por conquistas nas categorias de base, com os títulos do Campeonato Catarinense Sub-17 e da Copa SC Sub-17, além do início das obras do novo complexo esportivo.

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Nos anos seguintes, o Barra consolidou sua evolução dentro e fora de campo. Em 2023, alcançou a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro e passou a ter reconhecimento da CBF como clube formador. Em 2024, fez sua estreia na competição nacional e manteve protagonismo no estadual, além de avançar em projetos estruturais, como a mudança para o novo Centro de Treinamento.

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O grande salto veio em 2025: com a inauguração da Arena Barra FC, o clube conquistou o título do Brasileirão Série D, terminou em primeiro lugar do Grupo A8, garantiu o acesso à Série C de 2026 e confirmou o momento histórico como uma das principais forças emergentes do futebol catarinense.

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Barra

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BARRA

COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARRA: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva. (Técnico: Bernardo Franco)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard. (Técnico: Fernando Diniz)

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