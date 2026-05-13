Corinthians x Barra: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam pelo jogo da volta da competição
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Corinthians e Barra se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela quinta fase da Copa do Brasil, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️ Clique aqui para assistir
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O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. No jogo de ida, venceu a partida por 1 a 0, gol de Jesse Lingard, e joga pelo empate para avançar de fase.
Ficha do jogo
História do Barra
Fundado em 2013, o Barra Futebol Clube construiu uma trajetória de crescimento rápido no futebol catarinense e nacional. Em 2015, conquistou de forma invicta o título da Série C do Campeonato Catarinense, primeiro grande passo na escalada do clube nas divisões estaduais. Seis anos depois, em 2021, repetiu o feito ao levantar invicto a taça da Série B do Catarinense, garantindo o acesso à elite.
A estreia na Série A ocorreu em 2022, temporada marcada também por conquistas nas categorias de base, com os títulos do Campeonato Catarinense Sub-17 e da Copa SC Sub-17, além do início das obras do novo complexo esportivo.
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Nos anos seguintes, o Barra consolidou sua evolução dentro e fora de campo. Em 2023, alcançou a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro e passou a ter reconhecimento da CBF como clube formador. Em 2024, fez sua estreia na competição nacional e manteve protagonismo no estadual, além de avançar em projetos estruturais, como a mudança para o novo Centro de Treinamento.
O grande salto veio em 2025: com a inauguração da Arena Barra FC, o clube conquistou o título do Brasileirão Série D, terminou em primeiro lugar do Grupo A8, garantiu o acesso à Série C de 2026 e confirmou o momento histórico como uma das principais forças emergentes do futebol catarinense.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Barra
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X BARRA
COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARRA: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva. (Técnico: Bernardo Franco)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard. (Técnico: Fernando Diniz)
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