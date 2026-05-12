Vitória x Flamengo – Palpites, análise e odds (14/05)

Palpites Rápidos Resultado do jogo de ida: Flamengo 2 x 1 Vitória Previsão de placar: Vitória 1 x 2 Flamengo – Odds em breve na Betsson Palpite principal: Ambas as equipes marcam – Odds em breve na Betsson Aposta de valor: Flamengo vencer o primeiro tempo – Odd 2,25 na Br4Bet Destaque ofensivo: Pedro – 16 gols em 27 jogos na temporada – Para marcar a qualquer momento – Odd 1,91 na Betano

O Barradão recebe nesta quinta-feira uma das decisões mais importantes da quinta fase da Copa do Brasil. O Vitória precisa reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no Maracanã para seguir vivo no torneio, enquanto o Flamengo joga por um empate para garantir vaga nas oitavas de final. Uma vitória simples do Leão leva a disputa para os pênaltis.

O Flamengo chega embalado pelo melhor momento da temporada. A equipe de Leonardo Jardim acumula dez jogos de invencibilidade e aparece na vice-liderança do Brasileirão após vencer o Grêmio fora de casa no último fim de semana. O Rubro-Negro tenta confirmar a classificação em busca de mais um título da Copa do Brasil.

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Análise da partida

O Vitória chega para a decisão vivendo um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. A goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, no Barradão, encerrou uma sequência de quatro partidas sem vitória e devolveu confiança ao elenco de Jair Ventura. Na rodada seguinte, o empate por 2 a 2 diante do Fluminense, no Maracanã, manteve a equipe em crescimento e colocou o Leão na nona colocação, com 19 pontos.

O desempenho como mandante aparece como principal trunfo da equipe baiana. O Vitória venceu cinco dos sete jogos disputados no Barradão nesta edição da Série A, sofreu apenas dois gols em casa e possui a quarta melhor campanha como mandante da competição. O ambiente criado pela torcida também tem feito diferença, especialmente em atuações dominantes como a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo.

O contraste em relação aos jogos fora de Salvador, porém, é significativo. Como visitante, o Vitória ainda não venceu no Brasileirão, acumulando três empates e quatro derrotas em sete partidas. A equipe também apresenta baixa produção ofensiva longe do Barradão, com média de apenas 0,67 gol por jogo e o pior índice de finalizações entre os visitantes da competição.

Dentro desse contexto, atuar em casa altera completamente o cenário para a equipe de Jair Ventura. O Vitória precisa vencer para seguir vivo na Copa do Brasil e aposta justamente na força construída no Barradão ao longo da temporada para tentar reverter a desvantagem diante do Flamengo.

Do lado carioca, Leonardo Jardim consolidou um Flamengo extremamente eficiente ofensivamente. O clube soma 62 gols em 31 partidas na temporada, média superior a dois por jogo. Pedro vive grande fase e aparece novamente como principal referência técnica da equipe.

Com 16 gols no ano e oito marcados no Brasileirão, o atacante divide a artilharia da Série A com Viveros, do Athletico Paranaense. Desde a chegada de Leonardo Jardim, Pedro mantém média de 0,69 gol por partida, números que o colocam em trajetória para alcançar a temporada mais produtiva de sua carreira.

O principal problema recente do Flamengo envolve as lesões. Arrascaeta sofreu fratura na clavícula direita no empate com o Estudiantes pela Libertadores e ficará afastado entre seis e oito semanas. A ausência do uruguaio representa perda importante na criação ofensiva da equipe.

Além dele, Paquetá e Pulgar seguem em recuperação no departamento médico. Paquetá trata edema no tendão da coxa esquerda, enquanto Pulgar se recupera de lesão no ombro direito sofrida contra o RB Bragantino. O volante chileno já voltou parcialmente aos treinamentos, mas ainda não possui retorno confirmado.

Mesmo com os desfalques, o elenco rubro-negro segue competitivo. Carrascal voltou após suspensão e assumiu espaço importante na armação, sendo decisivo ao marcar o gol da vitória sobre o Grêmio no último domingo pelo Brasileirão.

O Flamengo vive uma temporada marcada por calendário extremamente pesado. Além da disputa pelo hexa da Copa do Brasil, o clube lidera seu grupo na Libertadores, ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e já conquistou o Campeonato Carioca. A proximidade da Copa do Mundo obriga Leonardo Jardim a administrar o elenco com rodízio frequente para sustentar o nível competitivo nas diferentes competições.

Outros palpites para Vitória x Flamengo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O retrospecto histórico do confronto é amplamente favorável ao Flamengo. Em mais de 60 partidas entre os clubes, o Rubro-Negro carioca soma 41 vitórias, contra apenas dez do Vitória, além de 16 empates. Mesmo no Barradão, o time carioca mantém vantagem, com 13 triunfos em 25 jogos disputados em Salvador.

Na temporada 2026, as equipes já se enfrentaram três vezes. Pelo Brasileirão, o Flamengo venceu por 2 a 1 no Barradão, enquanto no jogo de ida da Copa do Brasil voltou a superar o Vitória pelo mesmo placar no Maracanã, com gols de Evertton Araújo e Pedro. Erick descontou e manteve o confronto aberto para a volta.

O histórico recente reforça ainda mais o favoritismo flamenguista. Nos últimos cinco confrontos, o Flamengo venceu quatro vezes e empatou uma, com saldo de 16 a 5 em gols. O resultado mais marcante foi a goleada por 8 a 0 aplicada no Brasileirão de 2025, no Maracanã, e o Vitória não derrota o adversário desde 2022.

Notícias de Vitória x Flamengo

Vitória

O Vitória chega para a decisão com retornos importantes no elenco. Matheuzinho e Erick, que cumpriram suspensão no empate contra o Fluminense, voltam a ficar disponíveis, assim como o zagueiro Cacá, recuperado de desconforto muscular. Gabriel Baralhas e Renato Kayzer, ausentes no jogo de ida por problemas físicos, também estão liberados e ampliam as opções de Jair Ventura.

Erick segue como principal referência ofensiva da equipe. O atacante lidera o Vitória em gols e assistências na temporada, além de ter marcado no confronto disputado no Maracanã. Com o elenco mais completo, a tendência é de uma formação mais agressiva, com Matheuzinho atuando mais próximo do ataque e maior liberdade para os laterais avançarem.

Provável escalação do Vitória (4-2-3-1): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Caíque; Matheuzinho, Emmanuel Martínez e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo

No Flamengo, Arrascaeta permanece como principal desfalque após a cirurgia na clavícula. Paquetá e Pulgar seguem em recuperação e ainda não têm retorno confirmado, embora o volante chileno já tenha participado parcialmente dos treinamentos com o grupo.

A principal definição da equipe carioca envolve o meio-campo. Jorginho e Evertton Araújo receberam o terceiro cartão amarelo no Brasileirão e estão suspensos para o próximo compromisso da Série A, contra o Athletico Paranaense. Com isso, ambos ganham força para iniciar a partida no Barradão, dando a Leonardo Jardim uma formação mais experiente para administrar a vantagem construída na ida.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Jorginho e Evertton Araújo; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Destaques individuais de Vitória x Flamengo

Jogador destaque · Vitória Erick 8 Gols na temporada 2026, artilheiro do Vitória em todas as competições 9 Assistências no ano, líder do elenco também em passes decisivos 1 Gol no jogo de ida da Copa do Brasil, mantendo a eliminatória aberta 17 Participações diretas em gols (gols + assistências), destaque isolado do time Jogador destaque · Flamengo Pedro 16 Gols na temporada 2026 em 27 jogos, artilheiro do Flamengo 8 Gols no Brasileirão, um dos artilheiros do campeonato 0,69 Gols por jogo sob o comando de Leonardo Jardim 4 Gols nos últimos três jogos contra o Vitória, incluindo hat-trick em 2025

Os Técnicos

Jair Ventura assumiu o Vitória em setembro de 2025 em um dos momentos mais delicados do clube na temporada. Com a equipe ameaçada pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o treinador conseguiu conduzir a reação que garantiu a permanência na Série A apenas na rodada final. O desempenho fortaleceu sua relação com o elenco e consolidou a confiança da diretoria para a sequência do trabalho em 2026.

O modelo de jogo de Jair prioriza intensidade, transições rápidas e participação ofensiva dos laterais. A equipe costuma pressionar mais alto, especialmente atuando no Barradão, onde o Vitória apresenta seus melhores desempenhos na temporada. O crescimento recente dentro de casa passa diretamente pela identidade construída pelo treinador.

Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em 2026 cercado de expectativa após a trajetória de destaque no futebol europeu, principalmente pela campanha com o Monaco até a semifinal da Champions League de 2016/17. No clube carioca, assumiu a missão de manter o alto nível competitivo deixado pela gestão anterior e rapidamente consolidou resultados positivos. Desde sua chegada, o aproveitamento da equipe gira em torno de 82%.

O treinador português implementou um modelo mais pragmático em comparação ao trabalho de Filipe Luís. O Flamengo passou a apostar mais em transições rápidas, jogo vertical e maior utilização de Pedro como referência fixa no ataque. Sob o comando de Jardim, o clube já conquistou o Campeonato Carioca e segue vivo na disputa pelas principais competições da temporada.

Análise Tática

A principal questão tática da partida envolve a postura que o Vitória precisará adotar para reverter a desvantagem construída no Maracanã. No jogo de ida, Jair Ventura montou a equipe em um 4-3-3, mas as ausências de Baralhas e Renato Kayzer reduziram a capacidade de sustentação no meio-campo diante da pressão alta do Flamengo. Agora, com o elenco mais completo e a obrigação de vencer por dois gols, o treinador ganha alternativas para tornar o time mais agressivo sem perder totalmente o equilíbrio defensivo.

O Flamengo de Leonardo Jardim deve manter a estrutura habitual em um 4-2-3-1, que se transforma em 4-4-2 sem a bola. Samuel Lino costuma recuar para compor o meio-campo ao lado de Jorginho ou Evertton Araújo, enquanto Carrascal e Plata aceleram as transições ofensivas. A velocidade do trio ofensivo é uma das principais armas da equipe carioca, especialmente diante de adversários que avançam suas linhas.

Samuel Lino vive papel importante nesse funcionamento coletivo. Líder do Flamengo em assistências na temporada, com oito passes para gol, o meia-atacante se tornou peça decisiva nas transições rápidas e na exploração de espaços pelos corredores laterais. Esse cenário tende a ganhar ainda mais força diante da necessidade ofensiva do Vitória.

Para o time baiano, a estratégia mais lógica passa por pressionar a saída de bola flamenguista e aumentar o volume em bolas paradas. Quatro dos últimos seis gols do Vitória no Barradão nasceram justamente em jogadas aéreas ou construções pelas laterais. O retorno de Cacá fortalece ainda mais esse tipo de recurso ofensivo.

O zagueiro já demonstrou capacidade no jogo aéreo ao marcar de cabeça contra o São Paulo e pode explorar uma das fragilidades recentes do Flamengo. Quando Danilo e Vitão atuam juntos na defesa, a equipe carioca perde parte da consistência aérea apresentada pela dupla formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. Cruzamentos e escanteios aparecem como caminhos importantes para o Leão.

O grande risco para o Vitória estará justamente nos espaços deixados ao adiantar suas linhas. Pedro, Bruno Henrique e Plata são jogadores extremamente perigosos em profundidade e podem encontrar campo aberto em transições rápidas. O desenho da partida indica um time baiano pressionando desde os primeiros minutos e um Flamengo mais confortável esperando o momento ideal para acelerar.

Dentro desse contexto, o primeiro tempo ganha peso enorme para a equipe de Jair Ventura. Caso o Vitória não consiga abrir o placar cedo, a tendência é de aumento na ansiedade e dificuldade para sustentar intensidade ofensiva ao longo do jogo. Contra um Flamengo acostumado a administrar vantagens em mata-matas, o cenário pode rapidamente se tornar ainda mais complicado.

Prognóstico de placar exato para Vitória x Flamengo

🎯 Previsão de Placar Vitória 1 x 2 Flamengo O Vitória deve começar a partida pressionando, impulsionado pelo Barradão lotado e pela necessidade de reverter a desvantagem construída no Maracanã. Com Baralhas, Renato Kayzer, Erick, Matheuzinho e Cacá novamente disponíveis, Jair Ventura terá o elenco mais forte das últimas semanas, além da confiança sustentada pelo bom desempenho como mandante no Brasileirão. O problema é que o Flamengo vive grande momento e sabe explorar espaços em transição como poucos times no país. A tendência é de um jogo aberto, com o Vitória tentando acelerar desde o início e o time de Leonardo Jardim esperando oportunidades para contra-atacar. Caso o Leão não consiga ampliar rapidamente a pressão inicial, o cenário tende a favorecer o controle rubro-negro ao longo da partida. O Flamengo venceu 13 dos 25 jogos no Barradão no histórico geral do confronto, com seis empates e apenas seis derrotas em Salvador

no histórico geral do confronto, com seis empates e apenas seis derrotas em Salvador Pedro marcou quatro gols nos últimos três jogos contra o Vitória, incluindo o segundo gol do jogo de ida e hat-trick na goleada de 8 a 0 em 2025

contra o Vitória, incluindo o segundo gol do jogo de ida e hat-trick na goleada de 8 a 0 em 2025 O Vitória ainda não venceu fora de casa no Brasileirão 2026 (três empates e quatro derrotas em sete jogos)

(três empates e quatro derrotas em sete jogos) O Flamengo acumula dez jogos de invencibilidade, com oito vitórias e dois empates, e aproveitamento de 82% sob o comando de Leonardo Jardim

Resumo dos palpites do Lance para Vitória x Flamengo