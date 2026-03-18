Tarólogo aponta resultado de Vasco x Fluminense pelo Brasileirão

Vasco e Fluminense vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (18), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, um vidente apontou qual será o resultado do clássico no Maracanã.

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De acordo com Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Vasco terá vantagem no confronto e pode sair com a vitória. O Gigante da Colina deve apresentar um time mais competitivo e resiliente, conseguindo equilibrar as ações mesmo diante de um adversário em melhor fase.

A previsão do vidente indica que o jogo será movimentado, com chances para os dois lados e momentos de domínio alternados. O Fluminense deve ter controle em partes da partida, principalmente pela organização e boa fase na temporada, mas o Vasco aparece como uma equipe perigosa, com capacidade de surpreender e buscar o resultado.

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Vasco e Fluminense se reencontram nesta quarta-feira (18), no Maracanã (Foto: Arte Lance!)

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Segundo a leitura das cartas, há possibilidade de empate, mas o Cruz-Maltino leva leve vantagem pelo conjunto da obra, com mais intensidade e poder de reação ao longo do confronto. A tendência é de um duelo equilibrado, decidido nos detalhes.

Apostando em um resultado, o vidente aponta uma vitória do Vasco por 2 a 1.

Onde assistir Vasco x Fluminense

O Vasco enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

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➡️Vasco x Fluminense: Renato Gaúcho tenta manter retrospecto favorável contra o Tricolor

O Gigante da Colina chega embalado por uma sequência positiva desde a chegada de Renato Gaúcho, mas precisando pontuar, enquanto o Fluminense vive grande fase sob o comando de Luís Zubeldía, ocupando as primeiras posições da tabela e brigando na parte de cima do Brasileirão.

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