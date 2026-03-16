Vasco x Fluminense – Palpites, análise e odds (18/03)

O Maracanã recebe nesta quarta-feira, 18 de março de 2026, mais um capítulo do Clássico dos Gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo que carrega não apenas o peso da rivalidade, mas também grande importância para a tabela. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo e do Premiere.

O Fluminense chega em cenário mais confortável. A equipe de Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação, com 13 pontos, e venceu quatro das últimas cinco rodadas, consolidando-se como um dos times mais consistentes deste início de competição. O momento reforça a confiança tricolor para mais um clássico de peso.

Do outro lado, o Vasco aparece na 15ª posição, com cinco pontos, ainda muito próximo da zona de rebaixamento. A diferença é que o time vive um novo momento desde a chegada de Renato Gaúcho, que assumiu o comando há pouco mais de uma semana e ainda não foi derrotado. Esse fator muda a leitura sobre o momento cruz-maltino.

O resultado pode influenciar bastante a trajetória das duas equipes neste começo de Brasileirão. Para o Fluminense, vencer significa seguir firme na parte de cima da tabela. Para o Vasco, um triunfo pode representar alívio, confiança e fôlego em uma disputa que já começa a cobrar respostas.

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Análise da partida

Renato Gaúcho assumiu o Vasco em meio à turbulência. Fernando Diniz havia sido demitido após a eliminação para o Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca, e o time ainda não havia vencido no Brasileirão. Desde a chegada do novo técnico, porém, o cenário mudou: o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras em São Januário e depois buscou um empate por 3 x 3 com o Cruzeiro, no Mineirão, mesmo com um jogador a menos por mais de meia hora.

A postura da equipe nesses dois jogos mostrou um Vasco mais organizado e competitivo. O time tem atuado de forma compacta, com proteção maior no meio-campo e força para atacar em transição. Cauan Barros foi um dos destaques deste início de temporada, com três gols em seis rodadas, mas está suspenso para esta quarta-feira após a expulsão contra o Cruzeiro. O retorno de Thiago Mendes ameniza a baixa, embora traga uma característica diferente ao setor.

O Fluminense, por sua vez, atravessa um momento que sustenta o favoritismo no clássico. O time de Luis Zubeldía soma quatro vitórias e dois empates em seis jogos no Brasileirão, ainda sem derrota, e vem confirmando em campo a consistência que o colocou entre os protagonistas deste início de campeonato. A vitória por 3 x 2 sobre o Athletico-PR no último domingo, definida nos acréscimos, reforçou a força competitiva da equipe.

Individualmente, o Tricolor também chega com peças em alta. Lucho Acosta soma três gols e seis assistências em seis rodadas, mantendo participação direta constante nas ações ofensivas. John Kennedy, que é o único atleta do Flu presente em todos os jogos de 2026, voltou a marcar contra o Remo após sete partidas sem balançar as redes. Além disso, o Fluminense marcou em 100% dos jogos neste Brasileirão.

Este será o terceiro Clássico dos Gigantes da temporada de 2026. Nos dois confrontos anteriores, válidos pela semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense eliminou o Vasco ao vencer por 1 x 0 no Nilton Santos e empatar por 1 x 1 no Maracanã. A lembrança daquela classificação certamente ainda pesa no ambiente dos dois lados para este novo encontro.

Outros palpites para Vasco x Fluminense

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Histórico de confrontos diretos

O Clássico dos Gigantes é uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro. Desde o primeiro confronto oficial, em 11 de março de 1923, o Vasco construiu ligeira vantagem no retrospecto geral. Em mais de 390 partidas, o time cruz-maltino soma 155 vitórias, contra 123 do Fluminense, além de 115 empates. Em gols marcados, a vantagem vascaína também aparece, com 564 contra 516.

Na última década, o equilíbrio foi maior, embora o Vasco ainda mantenha pequena superioridade, com 14 vitórias contra 12 do Fluminense e oito empates. O momento mais recente, porém, favorece o lado tricolor. Em 2026, o Fluminense eliminou o rival na semifinal do Campeonato Carioca, com vitória por 1 x 0 na ida e empate por 1 x 1 na volta. Já em 2025, o Vasco havia levado a melhor na Copa do Brasil, nos pênaltis, após dois confrontos intensos.

No Brasileirão, o clássico costuma ser mais travado quando disputado sob pressão ou em contexto decisivo. Nos últimos quatro encontros pela competição, três terminaram com dois gols ou menos. A diferença de oito pontos entre as equipes nesta rodada também chama atenção e reforça o melhor momento do Fluminense neste início de campeonato.

Novidades do time

Vasco

A grande ausência é Cauan Barros, suspenso após receber o cartão vermelho direto por pisão em Matheus Pereira no Mineirão. O jovem volante foi o melhor jogador do Vasco nas últimas semanas, com três gols em seis rodadas. Sua falta será sentida especialmente na transição defensiva-ofensiva, onde ele é insubstituível no elenco.

Em compensação, Thiago Mendes retorna após cumprir suspensão. O volante é um dos pilares do time de Renato Gaúcho e sua presença reforça o controle do meio-campo. A tendência é que o técnico posicione Mendes, Hugo Moura e Tchê Tchê na linha de três de marcação que vem usando desde que assumiu.

Jair e Mateus Carvalho seguem em recuperação de lesões graves e não têm prazo de retorno definido. No ataque, David e Andrés Gómez devem continuar como os homens de referência ofensiva. Brenner pode ser opção para a segunda etapa se o time precisar de mais presença na área.

Provável Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes, Hugo Moura e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

Fluminense

Zubeldía não tem confirmação de novas lesões ou suspensões para o clássico. A base que venceu o Athletico-PR por três a dois deve ser mantida, com Fábio no gol, a linha defensiva de Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê – ou Guilherme Arana na lateral esquerda –, e o meio-campo com Hércules, Martinelli e Lucho Acosta.

No ataque, a dúvida é entre Savarino ou Serna para compor o trio com Canobbio e John Kennedy. Savarino foi muito bem na vitória sobre o Athletico-PR e tende a ganhar a vaga. A profundidade do banco tricolor é um diferencial concreto nesta partida: Soteldo, Ganso, Otávio e Kevin Serna são opções de qualidade para a segunda etapa.

Facundo Bernal segue indisponível e não deve estar no grupo. O uruguaio tem sido uma baixa recorrente desde a semifinal do Carioca. Não há outros desfalques confirmados.

Provável Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Jogador destaque · Vasco Andrés Gómez Meia-atacante · #10 · ARG · 24 anos 3 Gols no Brasileirão 2026 6 Jogos disputados 1º Dribles no Vasco (BRA) 2.8 Chances criadas por jogo Jogador destaque · Fluminense Lucho Acosta Meia · #8 · ARG · 30 anos 3 Gols no Brasileirão 2026 6 Assistências no Brasileirão 1º Chances criadas no Flu (BRA) 3.4 Passes-chave por jogo

Os treinadores

Renato Gaúcho tem 63 anos e um currículo invejável no futebol brasileiro, com títulos pelo Grêmio e passagens por Flamengo, Seleção Brasileira e outros clubes. Voltou ao Vasco numa situação delicada e impôs organização defensiva e postura competitiva imediatamente. Em dois jogos, o resultado não foi derrota. O técnico conhece o Maracanã como poucos profissionais do futebol nacional e sabe das exigências de um clássico desta magnitude.

Luis Zubeldía, 45 anos, chegou ao Fluminense em 2025 e transformou o clube numa equipe de resultados consistentes. O argentino combina pressão alta com transições rápidas e construiu um time que vence de formas diferentes: ganhando a posse e sufocando o adversário ou buscando a virada nos acréscimos, como fez no domingo passado. Zubeldía falou publicamente sobre um projeto de longo prazo no Fluminense, e a constância dos resultados valida o discurso.

Prévia tática

O Fluminense deve pressionar alto desde os primeiros minutos, e a saída de bola do Vasco tende a ser um dos pontos centrais do jogo. Renato Gaúcho costuma apostar na construção com apoio de Léo Jardim, mas a intensidade do pressing tricolor pelos lados pode forçar erros e bolas longas, exigindo atenção maior da defesa vascaína nos duelos aéreos e nas sobras.

O Vasco, por sua vez, deve tentar explorar os espaços deixados pelo Fluminense nas costas da linha defensiva, principalmente em transições rápidas. A ausência de Cauan Barros muda esse equilíbrio, já que reduz a capacidade de recuperação mais alta e empurra o time para um bloco um pouco mais baixo. Nesse contexto, a bola parada aparece como um fator importante para os dois lados, tanto pelo jogo aéreo vascaíno quanto pela qualidade do Fluminense nas cobranças.

Dicas de apostas e palpites

Aposta principal: Fluminense vence – odd 2,38 Aposta alternativa 1: Ambas as equipes marcam – odd 1,75 Aposta alternativa 2: Lucho Acosta marca ou dá assistência – odd 2,50 Aposta alternativa 3: Mais de 2.5 gols – odd 1,76

Por que Fluminense vence?

O Tricolor está na terceira colocação com 13 pontos e vem de quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, incluindo uma virada sobre o Athletico-PR nos acréscimos O Vasco perde Cauan Barros, artilheiro da equipe no Brasileirão com três gols em seis rodadas, por suspensão O Fluminense marcou em todos os seis jogos disputados no Brasileirão 2026, e Lucho Acosta acumula três gols e seis assistências – uma contribuição direta por jogo Os dois clássicos entre as equipes na temporada terminaram com vitória ou classificação do Fluminense, e o Tricolor joga no estádio que considera sua segunda casa

Previsão de placar · Brasileirão 2026 · Rodada 7 Vasco 1 × 2 Fluminense Por que 1 a 2? O Fluminense tem elenco mais qualificado, melhor momento e o histórico de 2026 favorável, além de jogar no Maracanã, que o Tricolor considera praticamente uma casa.

O Fluminense tem elenco mais qualificado, melhor momento e o histórico de 2026 favorável, além de jogar no Maracanã, que o Tricolor considera praticamente uma casa. A ausência de Cauan Barros reduz a capacidade vascaína de pressionar e criar, o que entrega mais controle para o Tricolor no meio-campo.

A ausência de Cauan Barros reduz a capacidade vascaína de pressionar e criar, o que entrega mais controle para o Tricolor no meio-campo. O Vasco não fechou o placar em branco neste Brasileirão, o que sugere que algum gol cruzmaltino é provável mesmo numa derrota.

O Vasco não fechou o placar em branco neste Brasileirão, o que sugere que algum gol cruzmaltino é provável mesmo numa derrota. Renato Gaúcho ainda não perdeu, mas o Fluminense é um adversário de nível muito superior ao Palmeiras e ao Cruzeiro que o Vasco enfrentou nas duas rodadas anteriores. Previsão final: Fluminense controla o segundo tempo com Lucho Acosta e John Kennedy e vence por dois a um. O Vasco marca via bola parada ou transição rápida, mas não tem recursos para virar. Clássico disputado no primeiro tempo, decidido na segunda etapa.

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