Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

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Ficha do jogo VAS FLU 7ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quarta-feira, 18 de março de 2026 Local Maracanã Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Como chegam Vasco e Fluminense para o confronto?

O Gigante da Colina chega para o clássico embalado por uma sequência positiva: já são dois jogos sem perder desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Apesar de ainda ocupar uma incômoda 15ª posição na tabela, o Vasco conseguiu respirar nas últimas rodadas e ganhou confiança.

Para o confronto, o treinador terá um desfalque importante: Barros, destaque na vitória contra o Cruzeiro com dois gols, está suspenso após ter sido expulso na última partida. Em contrapartida, a equipe contará com o retorno do capitão Thiago Mendes, que volta após cumprir suspensão e deve reforçar o meio-campo cruzmaltino.

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O Fluminense vive um excelente momento sob o comando do técnico Luís Zubeldía. Em 2026, a equipe sofreu apenas duas derrotas, somando ainda 11 vitórias e três empates — números que refletem a consistência do time ao longo da temporada.

Atuando em casa, o Tricolor mantém uma impressionante invencibilidade. A última derrota como mandante aconteceu em setembro de 2025, quando foi superado pelo Corinthians por 1 a 0. Desde então, a equipe tem se mostrado extremamente sólida diante de sua torcida.

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No Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense ocupa atualmente a terceira colocação, com 13 pontos, mantendo-se firme na briga pelas primeiras posições. Para o clássico, Zubeldía terá à disposição um elenco praticamente completo, o que aumenta ainda mais as expectativas por um bom desempenho da equipe.

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Fluminense e Vasco na semifinal do Carioca de 2026 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Confira as informações do jogo entre Vasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 7ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa

🖥️ VAR: Wagner Reway

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.

Provável escalação do Fluminense

Fabio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy