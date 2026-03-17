Fluminense x Vasco: Renato Gaúcho tenta manter retrospecto favorável contra o Tricolor

O atual técnico do Vasco, Renato Gaúcho, carrega uma relação histórica com o Fluminense. Ídolo nas Laranjeiras, ele foi campeão carioca em 1995 como jogador e, já como treinador, comandou o elenco tricolor na conquista da Copa do Brasil de 2007.

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O último clube de Renato antes de assumir o Vasco foi justamente o Fluminense. Ele esteve à frente da equipe até setembro de 2025, quando pediu demissão em meio a críticas da torcida e da imprensa. Na ocasião, classificou a decisão como um "descanso".

Renato Gaúcho em entrevista coletiva após derrota do Fluminense para o Lanús (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

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Apesar da forte ligação com o Tricolor, o retrospecto de Renato Gaúcho contra o ex-clube é bastante positivo. Como treinador, ele enfrentou o Fluminense 27 vezes, somando 15 vitórias, seis empates e seis derrotas. Já como jogador, foram dois confrontos, com duas vitórias.

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Diante de Luis Zubeldía, atual comandante do Fluminense, os números também favorecem Renato. O treinador do Vasco está invicto no confronto direto, com duas vitórias e um empate em três partidas.

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Vivendo bom momento, Renato Gaúcho segue invicto nesta passagem pelo Vasco e terá mais um reencontro marcante nesta quarta-feira (18). O Cruzmaltino enfrenta o Fluminense às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.