Vidente aponta resultado da estreia do Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras estreia na Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (23), contra a Jacuipense no Allianz Parque. Antes da bola rolar, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das cartas, apontou qual será o resultado da partida.

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De acordo com a previsão do vidente, o Palmeiras vai vencer a Jacuipense sem muitas dificuldades jogando sob seus domínios. A bola vai rolar às 19h30 (Brasília) e promete fortes emoções para o torcedor alviverde.

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As cartas apontaram que o time comandado por Abel Ferreira vai se impor ao adversário mais frágil tecnicamente. No segundo tempo principalmente, o Palmeiras deve fazer valer o favoritismo e conquistar a vitória no jogo de ida da quinta fase.

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Palmeiras é o time que mais atletas valiosos no top dez da Copa do Brasil. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Onde assistir Palmeiras x Jacuipense

Palmeiras e Jacuipense se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão do Prime Video (streaming). Clique aqui para assistir no Prime Video.

A tendência é que a comissão técnica do Palmeiras promova a rotação do elenco e utilize uma escalação alternativa contra a equipe baiana. Até o momento, a equipe de Abel Ferreira segue invicta como mandante em 2026, com 13 vitórias e um empate em 14 jogos, incluindo compromissos no Allianz Parque e na Arena Barueri.

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Supenso em jogos do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira está liberado na Copa do Brasil comandará o time à beira do gramado nesta quinta-feira.

O Jacuipense, por sua vez, atravessa um período de instabilidade na temporada e foi eliminado da Copa do Nordeste. Na Série D do Campeonato Brasileiro, soma duas derrotas e um empate e ocupa a vice-lanterna do Grupo B.

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