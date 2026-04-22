PC Oliveira aponta gigante prejudicado em jogo da Copa do Brasil

O consultor de arbitragem da Globo, Paulo Cesar de Oliveira, apontou um erro da arbitragem contra um gigante do futebol brasileiro na Copa do Brasil. Segundo o ex-árbitro, Ramon Abatti Abel errou no duelo entre Paysandu x Vasco, na noite desta terça-feira (21).

continua após a publicidade

O Gigante da Colina venceu o Papão jogando fora de casa por 2 a 0, mas a vantagem poderia ter sido maior na quinta fase da Copa do Brasil. Depois de Claudio Spinelli marcar duas vezes, foi a vez de Nuno Moreira balançar as redes, mas o gol foi anulado.

➡️Atitude da torcida do São Paulo com Roger Machado repercute: 'Vergonha'

Após revisão do VAR, Ramon Abatti apontou falta de Brenner na origem da jogada, e o terceiro gol do Vasco foi anulado. Para PC Oliveira, o Cruz-Maltino foi prejudicado na Copa do Brasil, pois não houve falta do atacante.

continua após a publicidade

Ramon Abatti Abel apitou Paysandu x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução / X)

Veja o lance polêmico no jogo do Vasco

Como foi o jogo entre Vasco e Paysandu na Copa do Brasil

Após um início movimentado, com boas chegadas de ambos os lados nos primeiros 15 minutos, o Paysandu passou a assumir o controle da partida. O Vasco perdeu intensidade, reduziu a produção ofensiva e viu o adversário crescer, principalmente explorando o lado direito da defesa vascaína, onde encontrava espaços com frequência. Tensão na Copa do Brasil.

🤑 Aposte em gols da Copa do Brasil! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Na volta do intervalo, o Vasco apresentou melhora e passou a levar mais perigo, especialmente nos primeiros 15 minutos. Aos 13, Castro falhou em uma dividida e permitiu a arrancada de Rojas pela esquerda. Após o zagueiro Bispo cortar a bola pela lateral enquanto fazia a cobertua, o jogador escorreu o deixou a zaga desguarnecida, Rojas foi esperto e fez a cobrança rápida para encontrar Andrés Gómez, que serviu Spinelli livre no meio da área estufar as redes e marcar o primeiro gol do Vasco na Copa do Brasil.

Três minutos depois, o argentino apareceu novamente: Rojas fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou com precisão para o centroavante, que se desmarcou e cabeceou no canto, ampliando. Vantagem do Vasco na Copa do Brasil!