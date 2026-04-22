Brasileirão Sub-20: Palmeiras e Vasco empatam em partida com quatro expulsões e gol no fim

Em um confronto direto pela liderança do Brasileirão Sub-20, Vasco e Palmeiras empataram em 2 a 2, na Arena Barueri, em uma partida marcada por quatro expulsões. O Cruz-Maltino chegou a abrir vantagem com dois gols de Lukas Zuccarello ainda no primeiro tempo, mas acabou cedendo o empate na etapa final — período em que atuou durante boa parte com dois jogadores a menos — com gols de Felipe Teresa e Heittor . Na reta final, o Palmeiras também teve dois atletas expulsos. Com o resultado, o time paulista se manteve na ponta da competição.

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O Vasco controlou as ações na primeira etapa e foi mais incisivo desde o início. Aos 14 minutos, o atacante Juninho driblou o goleiro e foi derrubado dentro da área. Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Zuccarello bateu com firmeza e abriu o placar. Já na casa dos 30 minutos, após ótima inversão de jogo do capitão Gustavo Guimarães, Avellar encontrou um passe de primeira para o camisa 10 invadir a área e ampliar a vantagem vascaína.

Jogadores do vasco comemoram o primeiro gol do Zuccarello na partida entre Vasco x Palmeiras (Foto: Reprodução/Vasco)

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O cenário mudou completamente logo no início do segundo tempo. Nos primeiros segundos, Avellar cometeu falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso — lance que gerou reclamações dos jogadores do Vasco, que pediam falta anterior. Mesmo com um a menos, o time carioca conseguia se defender bem e ainda levava perigo nos contra-ataques, enquanto o Palmeiras tinha mais posse, mas pouca efetividade.

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A situação ficou ainda mais complicada aos 29 minutos, quando o volante Samuel fez falta dura, recebeu o segundo amarelo e também foi expulso, deixando o Vasco com dois a menos em campo. O Palmeiras aumentou a pressão, mas também acabou tendo problemas disciplinares: o capitão Belé foi expulso após deixar o cotovelo em Gustavo Guimarães. Pouco depois, Felipe Teresa diminuiu o placar, recolocando os paulistas no jogo.

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Nos minutos finais, a partida ganhou contornos dramáticos. João Paulo, do Palmeiras, também foi expulso após falta em Léo Félix, igualando o número de jogadores em campo. Mesmo assim, o time paulista manteve a pressão e, no último lance da partida, Heittor — artilheiro da competição — marcou o gol de empate, decretando o 2 a 2.

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Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança, com 17 pontos. O Vasco chega a 16, mas é ultrapassado pelo Cruzeiro no saldo de gols e cai para a terceira colocação. As equipes voltam a campo no próximo sábado (25): o Palmeiras enfrenta o Juventude, às 16h, na Arena Barueri, enquanto o Vasco encara o Grêmio, às 11h, fora de casa.

Veja os gols de Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão sub-20

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