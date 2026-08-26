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Internacional x Grêmio: vidente indica provável vencedor na Copa do Brasil

Partida é a primeira das quartas de final

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 20:00
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores de Grêmio e Internacional correndo lado a lado
Equipes se enfrentam no Beira-Rio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e um vidente apontou qual o resultado mais provável. Luiz Filho, responsável pelo canal Renascer das Cartas, analisou o que deve acontecer no confronto com base no tarô.

➡️Análise tática do Guffo: projetando os jogos de ida da Copa do Brasil

De acordo com a carta da Força, retirada inicialmente pelo profissional, mesmo jogando em casa, a equipe de Paulo Pezzolano necessita de atenção para resistir ao longo da partida. Luiz ressaltou que a ousadia não deve estar presente no jogo do Colorado e que o time precisará melhorar o desempenho em relação às últimas atuações.

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Já a equipe do Grêmio, a partir da carta do Louco, aparece com condições de manter-se mais solta, leve e ousada. A carta 10 indica expansão de território no jogo e oportunidades de evolução. O time de Luis Castro deve ter condições de aproveitar as fragilidades do Internacional.

Segundo Luiz Filho, a partida será muito equilibrada, com grande probabilidade de empate. Os mandantes devem encontrar o seu caminho na mobilização da partida, e os visitantes, na leveza de suas ações. Ao questionar o baralho sobre um vencedor mais provável, as cartas novamente apontaram as energias para a igualdade no placar.

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Jogadores do Grêmio e Internacional correndo
Grêmio e Internacional ficaram no 0x0 pelo Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio encara Internacional na Copa do Brasil com retrospecto alarmante como visitante

Grêmio chega para o primeiro Gre-Nal das quartas de final da Copa do Brasil assombrado por um problema que tem se repetido ao longo da temporada: o desempenho fora de casa. O Tricolor visita o Internacional nesta quinta-feira (27), às 20h, no Beira-Rio, ainda sem ter vencido como visitante pelo Campeonato Brasileiro em 2026.

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Em 12 partidas disputadas fora de casa na Série A, o Grêmio soma quatro empates e oito derrotas. O aproveitamento coloca a equipe na 17ª posição entre os visitantes da competição, com apenas seis gols marcados e 18 sofridos. Além de ainda não ter conquistado uma vitória, o time comandado por Luís Castro apresenta dificuldades para balançar as redes longe da Arena.

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A sequência mais recente reforça o cenário. Nas duas últimas partidas pelo Brasileirão, ambas como visitante, o Grêmio saiu derrotado e não conseguiu marcar. Primeiro, perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG. Depois, foi superado pelo Bragantino por 1 a 0.

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O momento dos dois rivais no Campeonato Brasileiro também aumenta a importância do clássico. Grêmio e Internacional chegam às quartas de final da Copa do Brasil dividindo a mesma faixa da tabela da Série A, ambos com 25 pontos e envolvidos na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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O Grêmio ocupa a 15ª colocação, com os 25 pontos conquistados em 23 rodadas. O Internacional também soma 25 pontos e aparece logo abaixo, em 16º. No entanto, enquanto o Colorado terá o fator casa a seu favor no primeiro duelo do mata-mata, o Tricolor precisará superar justamente sua principal dificuldade na temporada: jogar como visitante.

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