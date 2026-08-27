Sorteio da Champions League: veja os potes e os possíveis confrontos A dinâmica do sorteio conta com o auxílio de um software especializado

A Uefa realiza nesta quinta-feira (27) o sorteio oficial da fase de liga da Champions League 2026/27. Após a definição das últimas sete vagas nas fases preliminares, os 36 clubes participantes foram distribuídos em quatro potes com nove equipes cada, com base no ranking de coeficiente da entidade europeia.

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A dinâmica do sorteio conta com o auxílio de um software especializado para determinar os caminhos do torneio. Cada clube enfrentará oito adversários diferentes — dois de cada pote —, atuando quatro vezes em casa e quatro fora. As únicas restrições vigentes impedem que times do mesmo país se enfrentem nesta etapa inicial da competição.

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Divisão dos potes para o sorteio

Pote 1: Paris Saint-Germain (FRA), Bayern de Munique (GER), Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Inter de Milão (ITA), Manchester City (ENG), Arsenal (ENG), Barcelona (ESP) e Atlético de Madrid (ESP). Pote 2: Borussia Dortmund (GER), Roma (ITA), Sporting (POR), Aston Villa (ENG), Porto (POR), Manchester United (ENG), Club Brugge (BEL), Real Betis (ESP) e PSV (NED). Pote 3: Feyenoord (NED), Lille (FRA), Bodo/Glimt (NOR), Napoli (ITA), RB Leipzig (GER), Villarreal (ESP), Fenerbahçe (TUR), Shakhtar Donetsk (UKR) e Galatasaray (TUR). Pote 4: Slavia Praga (CZE), Slovan Bratislava (SVK), Stuttgart (GER), AEK Atenas (GRE), LASK (AUT), Como (ITA), Lens (FRA), Viking (NOR) e Sabah Baku (AZE).

Troféu da Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Simulações: como podem ser os cruzamentos dos gigantes?

Como cada clube do Pote 1 obrigatoriamente enfrenta dois adversários de cada pote (inclusive do seu próprio), o software pode gerar cenários de altíssima exigência:

Exemplo do Real Madrid:

Pote 1: Manchester City e Paris Saint-Germain Pote 2: Manchester United e Roma Pote 3: Napoli e Feyenoord Pote 4: Como e Lens

Exemplo do Bayern de Munique:

Pote 1: Liverpool e Inter de Milão Pote 2: Sporting e Porto (não pode enfrentar o Dortmund por ser do mesmo país) Pote 3: Lille e Fenerbahçe (não pode enfrentar o RB Leipzig) Pote 4: Slavia Praga e AEK Atenas (não pode enfrentar o Stuttgart)

Exemplo do PSG:

Pote 1: Inter de Milão e Barcelona

Inter de Milão e Barcelona Pote 2: Aston Villa e PSV

Aston Villa e PSV Pote 3: Shakhtar Donetsk e Galatasaray

Shakhtar Donetsk e Galatasaray Pote 4: AEK Atenas e Viking

Entenda o regulamento da Fase de Liga

Na fase de liga, os 36 participantes integram uma tabela única em formato de pontos corridos. Ao fim dos oito jogos, os oito primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas de final.

As equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam um playoff (16 avos de final) em confrontos de ida e volta para definir os outros oito classificados. Os times posicionados do 25º ao 36º lugar são eliminados sem direito a vaga na Liga Europa.

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