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TNT Sports paga multa e tira Victória Leite da Cazé TV

Repórter chega para trabalhar na cobertura da Champions League

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 13:13
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Victória Leite durante a cobertura da Copa do Mundo pela Cazé TV
Victória Leite durante a cobertura da Copa do Mundo pela Cazé TV (Foto: Reprodução)

A TNT Sports se reforçou para a próxima temporada do futebol europeu. Nesta sexta-feira (14) a emissora confirmou a contratação da jornalista Victoria Leite, que estava na Cazé TV. A informação foi dada primeiramente pelo site "F5", da Folha de São Paulo, e confirmada pelo Lance!.

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Victoria Leite chega na nova empresa para trabalhar na cobertura da Champions League. Ela será correspondente na Inglaterra e trabalhará diretamente com os clubes ingleses, papel que antes era desempenhado por Fred Caldeira, hoje repórter da Cazé TV.

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O Lance! também apurou que para ter a nova contratação a TNT Sports precisou pagar uma multa. A escolha pela repórter foi fruto do excelente trabalho desempenhado por ela durante a Copa do Mundo de 2026.

Victoria Leite foi responsável pela cobertura da Inglaterra no Mundial, que chegou até a semifinal do torneio. Durante o período ela ganhou destaque com o trabalho tendo entrevista com os principais craques da seleção do técnico Thomas Tuchel.

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TNT Sports e Champions League

A emissora é a detendora dos direitos da principal competição da Europa no Brasil. Em abril deste ano, a TNT Sports estendeu o vínculo com a UEFA, e assim, seguirá com as transmissões da partida da Champions League até 2031.

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Taça e bola da final da Champions League (Foto: Reprodução X)

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