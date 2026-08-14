TNT Sports paga multa e tira Victória Leite da Cazé TV
Repórter chega para trabalhar na cobertura da Champions League
A TNT Sports se reforçou para a próxima temporada do futebol europeu. Nesta sexta-feira (14) a emissora confirmou a contratação da jornalista Victoria Leite, que estava na Cazé TV. A informação foi dada primeiramente pelo site "F5", da Folha de São Paulo, e confirmada pelo Lance!.
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Victoria Leite chega na nova empresa para trabalhar na cobertura da Champions League. Ela será correspondente na Inglaterra e trabalhará diretamente com os clubes ingleses, papel que antes era desempenhado por Fred Caldeira, hoje repórter da Cazé TV.
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O Lance! também apurou que para ter a nova contratação a TNT Sports precisou pagar uma multa. A escolha pela repórter foi fruto do excelente trabalho desempenhado por ela durante a Copa do Mundo de 2026.
Victoria Leite foi responsável pela cobertura da Inglaterra no Mundial, que chegou até a semifinal do torneio. Durante o período ela ganhou destaque com o trabalho tendo entrevista com os principais craques da seleção do técnico Thomas Tuchel.
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TNT Sports e Champions League
A emissora é a detendora dos direitos da principal competição da Europa no Brasil. Em abril deste ano, a TNT Sports estendeu o vínculo com a UEFA, e assim, seguirá com as transmissões da partida da Champions League até 2031.
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