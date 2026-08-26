Lito Sousa cita Palmeiras como inspiração em recuperação de doença rara Influenciador recebeu diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob

Lito Sousa, responsável pelo canal Aviões e Músicas no YouTube, publicou nesta quarta-feira (26) um vídeo gravado no dia em que recebeu o diagnóstico de uma condição neurodegenerativa rara, a Doença de Creutzfeldt-Jakob. Palmeirense declarado, o influenciador lembrou a virada do time sobre o Botafogo em 2023 como uma forma de buscar forças e esperança diante do momento que enfrenta.

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Com o intuito de se comunicar com a comunidade que o acompanha, Lito fez questão de gravar o registro explicativo no mesmo dia em que soube do diagnóstico, de acordo com Mila Seidl, sua esposa.

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— Lito gravou esse vídeo no dia em que ele recebeu o diagnóstico. Ele falou que queria gravar um vídeo contando para a comunidade, por ele, o plano A, o plano B, dizendo algumas coisas que ele sentia. Ele não queria perder aquele momento, aquela emoção, para fazer esse vídeo. Confesso que demorei a postar, porque eu mesma não consegui assistir ao vídeo, porque ali vocês vão sentir a dor — afirmou Mila.

Veja o vídeo de Lito:

Lito Sousa recebeu diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (Foto: Reprodução)

A esperança Palmeirense

Como um bom torcedor, Lito afirmou que, apesar do diagnóstico da doença, continua esperançoso em milagres e, nesse momento, recordou de uma das grandes viradas recentes do Palmeiras. O influenciador referiu-se à vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo, disputada no Brasileirão de 2023, no Estádio Nilton Santos.

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— Eu queria falar para vocês que, apesar da notícia que não é nada boa, o jogo só acaba quando termina. Já vi o Palmeiras virar para cima do Botafogo muito depois do tempo regulamentar. E vocês sabem que eu sou um homem de ciência, mas eu também sou um homem de muita fé e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Milagres ocorrem. Vai que eu sou escolhido para continuar esse trabalho? — disse Lito Sousa.

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