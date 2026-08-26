Champions League: IA projeta quem pode ter caminho mais difícil na fase de liga Competição europeia conta com 36 clubes na disputa

A Champions League 2026/27 já conhece os 36 clubes que disputarão a fase de liga. Depois da definição dos últimos classificados nos playoffs, a expectativa agora está voltada para o sorteio desta quinta-feira (27), que definirá os oito adversários de cada equipe na primeira fase da competição. O Lance! utilizou uma inteligência artificial para simular quais times podem ter o caminho mais difícil nessa fase do torneio.

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A cerimônia será realizada em Mônaco, a partir das 13h (de Brasília). O sorteio colocará os 36 times em uma tabela única, em vez dos antigos grupos, e cada equipe enfrentará dois adversários de cada um dos quatro potes. Serão quatro partidas como mandante e quatro como visitante.

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O novo formato chega à sua terceira temporada e aumenta a quantidade de partidas da primeira fase. A fase de liga terá oito rodadas, com início entre os dias 8 e 10 de setembro e encerramento em 27 de janeiro de 2027.

Antes de conhecer os confrontos, porém, já é possível identificar quais clubes estão mais expostos a um sorteio complicado.

Como a IA calculou a dificuldade de cada chave

Como os confrontos ainda não foram definidos, o ranking desta matéria é uma projeção de risco pré-sorteio, e não uma classificação definitiva da dificuldade de cada caminho.

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A análise considera quatro fatores principais:

Pote do clube: equipes dos potes inferiores terão obrigatoriamente dois adversários de cada uma das quatro faixas;

equipes dos potes inferiores terão obrigatoriamente dois adversários de cada uma das quatro faixas; Força dos possíveis adversários: o coeficiente de clubes da Uefa é utilizado para definir a composição dos potes;

o coeficiente de clubes da Uefa é utilizado para definir a composição dos potes; Peso dos confrontos contra o pote 1: os clubes dos potes 2, 3 e 4 poderão enfrentar dois dos gigantes europeus;

os clubes dos potes 2, 3 e 4 poderão enfrentar dois dos gigantes europeus; Mando de campo e viagens: depois do sorteio, esses fatores serão utilizados para diferenciar os caminhos de cada equipe.

A Uefa divide os 36 participantes em quatro potes com nove clubes. Cada time enfrenta dois adversários de cada pote, sendo um jogo em casa e outro fora contra cada faixa. Além disso, as equipes não podem enfrentar clubes do mesmo país na fase de liga.

Por isso, não é possível afirmar antes do sorteio qual clube terá a chave mais difícil. O que existe, neste momento, é uma projeção sobre quais equipes estão mais vulneráveis a uma combinação complicada.

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➡️Como funciona o sorteio da Champions League? Entenda as regras

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)

Os 5 times mais expostos a um caminho difícil pela IA

1. Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid aparece como um dos clubes mais expostos a um sorteio complicado entre os integrantes do pote 1.

Como cabeça de chave, o clube espanhol já evita a possibilidade de enfrentar outros times da primeira faixa? Não. No novo formato, cada equipe enfrenta dois adversários de cada pote, inclusive dois clubes do próprio pote.

Assim, o Atlético poderá ter dois gigantes europeus entre seus oito adversários, além de dois representantes fortes do pote 2.

Risco pré-sorteio: muito alto.

2. Barcelona

O Barcelona também está no pote 1 e pode receber uma combinação pesada ao longo das oito rodadas.

Além da possibilidade de enfrentar dois dos principais clubes da Europa no próprio pote, o time catalão pode cruzar com equipes como Borussia Dortmund, Roma, Manchester United, Aston Villa e Porto no pote 2.

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Risco pré-sorteio: muito alto.

3. Arsenal

O Arsenal é outro dos gigantes que não está protegido de uma eventual combinação entre grandes clubes.

A equipe inglesa terá oito partidas e poderá encontrar dois adversários do pote 1, além de duas equipes do pote 2. A presença de Dortmund, Roma, Aston Villa, Porto e Manchester United nessa faixa aumenta o número de possíveis confrontos de alto nível.

Risco pré-sorteio: muito alto.

4. Manchester City

O Manchester City também está entre os cabeças de chave e pode ter um calendário exigente dependendo da combinação definida pelo sorteio.

O principal ponto de atenção é a possibilidade de enfrentar dois adversários do pote 1. Nos demais potes, equipes como Dortmund, Roma, Manchester United, Porto, Napoli e RB Leipzig também podem representar desafios importantes.

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Risco pré-sorteio: muito alto.

5. PSG

Atual campeão europeu, o PSG chega novamente como um dos principais candidatos ao título.

A equipe francesa está no pote 1, mas a nova estrutura da Champions impede que os grandes clubes tenham uma fase inicial formada apenas por adversários de menor nível. O Paris Saint-Germain poderá enfrentar dois outros integrantes da primeira faixa.

Risco pré-sorteio: muito alto.

Os 5 times que podem ter um caminho mais tranquilo

É importante fazer uma ressalva: estar no pote 4 não significa automaticamente ter o caminho mais fácil.

Esses clubes obrigatoriamente enfrentarão dois times do pote 1 e, portanto, podem receber dois dos favoritos ao título. A vantagem está na possibilidade de encontrar adversários teoricamente mais acessíveis nas outras faixas.

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1. Lens

O Lens está no pote 4 e, portanto, terá dois confrontos contra integrantes do pote 1. Por outro lado, poderá receber adversários mais acessíveis nos demais potes. Um sorteio favorável pode transformar a equipe francesa em uma das surpresas da fase de liga.

Risco pré-sorteio: médio.

2. Como

O Como também está no pote 4 e terá pela frente dois gigantes da primeira faixa. O clube italiano, porém, pode se beneficiar de uma combinação favorável nos confrontos contra os potes 3 e 4, o que seria importante para somar pontos suficientes para escapar das últimas posições.

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Risco pré-sorteio: médio.

3. Slavia Praga

O Slavia Praga está na quarta faixa e terá uma missão complicada contra dois clubes do pote 1. A equipe tcheca, entretanto, pode encontrar adversários de nível mais próximo nas outras duas faixas inferiores e transformar os jogos em casa em uma oportunidade para pontuar.

Risco pré-sorteio: médio.

4. Stuttgart

O Stuttgart também parte do pote 4. Assim como os demais integrantes da faixa, terá dois gigantes pela frente, mas poderá ter confrontos mais equilibrados contra os potes 3 e 4.

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Risco pré-sorteio: médio.

5. AEK Atenas

Classificado após superar o Levski Sofia nos playoffs, o AEK Atenas completa o pote 4. O clube grego terá dois confrontos contra equipes do pote 1, mas o mando de campo pode ser um diferencial importante, especialmente diante de adversários de nível semelhante.

Risco pré-sorteio: médio.

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Ranking completo de dificuldade pré-sorteio

O ranking abaixo não representa a dificuldade real dos oito jogos, já que os adversários ainda não foram definidos. Ele mede a exposição de cada equipe ao risco de receber uma combinação difícil.

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Pos. Clube Pote Risco 1 Atlético de Madrid 1 Muito alto 2 Barcelona 1 Muito alto 3 Arsenal 1 Muito alto 4 Manchester City 1 Muito alto 5 PSG 1 Muito alto 6 Real Madrid 1 Muito alto 7 Bayern de Munique 1 Muito alto 8 Liverpool 1 Muito alto 9 Inter de Milão 1 Muito alto 10 Borussia Dortmund 2 Alto 11 Roma 2 Alto 12 Manchester United 2 Alto 13 Aston Villa 2 Alto 14 Porto 2 Alto 15 Sporting 2 Alto 16 PSV 2 Alto 17 Real Betis 2 Alto 18 Club Brugge 2 Alto 19 Napoli 3 Médio-alto 20 RB Leipzig 3 Médio-alto 21 Villarreal 3 Médio-alto 22 Feyenoord 3 Médio-alto 23 Lille 3 Médio-alto 24 Galatasaray 3 Médio-alto 25 Shakhtar Donetsk 3 Médio 26 Fenerbahçe 3 Médio 27 Bodø/Glimt 3 Médio 28 Stuttgart 4 Médio 29 Slavia Praga 4 Médio 30 Como 4 Médio 31 Lens 4 Médio 32 Slovan Bratislava 4 Médio 33 AEK Atenas 4 Médio 34 Viking 4 Médio 35 LASK 4 Médio 36 Sabah 4 Médio

Observação: a ordem acima é uma projeção editorial antes do sorteio. Depois da definição dos confrontos, a tabela deve ser refeita com base nos oito adversários reais de cada clube.

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Os quatro potes do sorteio

A composição dos potes está definida após o encerramento dos playoffs. Os 36 clubes ficaram distribuídos da seguinte maneira:

Pote 1: Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter de Milão, Arsenal, Barcelona, Manchester City e Atlético de Madrid.

Pote 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis e PSV.

Pote 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe e Bodo/Glimt.

Pote 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, Sabah, LASK, AEK Atenas, Viking e Slovan Bratislava.

Os últimos classificados foram definidos nos playoffs, encerrados nesta quarta-feira (26). A Uefa confirmou que os sete vencedores dessa etapa se juntariam aos 29 clubes que já tinham vaga direta na fase de liga.

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O gigante que mais pode sofrer na fase de liga

Entre os favoritos, o Atlético de Madrid aparece como um dos clubes que mais chamam atenção antes do sorteio.

O motivo não está apenas na qualidade dos possíveis adversários. A estrutura da competição permite que um integrante do pote 1 enfrente outros dois gigantes na primeira fase. Isso faz com que a posição de cabeça de chave não seja suficiente para garantir uma fase de liga tranquila.

O mesmo vale para Barcelona, Arsenal, Manchester City, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool e Inter de Milão.

Pote 4 pode produzir uma surpresa

Se os gigantes são os clubes mais expostos a confrontos entre favoritos, os integrantes do pote 4 têm uma situação diferente.

Essas equipes sabem que terão dois adversários do pote 1, mas também terão dois confrontos contra clubes da própria faixa. Além disso, enfrentarão dois times do pote 2 e dois do pote 3.

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Uma combinação favorável pode permitir que um clube de menor coeficiente consiga acumular pontos suficientes para entrar na zona de classificação.

O novo formato também aumenta a importância de cada resultado. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Já os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputarão um playoff por uma vaga nas oitavas. As equipes que ficarem da 25ª posição para baixo estarão eliminadas.

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O que o histórico do formato mostra sobre chaves difíceis

A temporada 2026/27 será apenas a terceira edição da Champions League com a fase de liga. Por isso, ainda não existe uma amostra histórica suficientemente grande para estabelecer uma correlação estatística sólida entre um calendário considerado difícil e a eliminação de uma equipe.

O que já mudou de maneira clara é a dinâmica da primeira fase. No modelo antigo, os clubes disputavam uma fase de grupos com seis partidas. Agora, são oito jogos contra oito adversários diferentes.

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Além disso, a classificação final ganhou importância. Os oito primeiros colocados evitam o playoff e avançam diretamente às oitavas de final. As equipes da nona à 24ª colocação ainda têm uma segunda oportunidade, mas precisam disputar dois jogos adicionais no mata-mata.

Por isso, uma sequência de resultados contra adversários fortes pode ter impacto maior do que simplesmente definir quem avança ou não.

Quando será o sorteio da Champions League?

O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 será realizado nesta quinta-feira (27), em Mônaco, a partir das 13h (de Brasília). A cerimônia definirá os oito adversários de cada um dos 36 participantes.

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