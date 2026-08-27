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Sorteio da Champions League: onde assistir, horário e como funciona

Veja todas as informações da loteria da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 07:30
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Taça da Champions League
Taça da Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 acontece nesta quinta-feira (27), às 13h (de Brasília), e definirá os oito adversários de cada um dos 36 participantes da competição. No Brasil, o evento terá transmissão da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

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A cerimônia será responsável por montar os confrontos da terceira edição da Champions no atual formato de fase de liga. Entre os participantes estão gigantes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique, PSG e Liverpool, além de equipes que chegaram à competição após disputar as eliminatórias.

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O sorteio será realizado com os 36 clubes que disputarão a fase de liga. A relação foi completada nesta semana após a definição dos últimos classificados nos playoffs, com destaque para as vagas conquistadas por Bodo/Glimt, LASK, Sabah FK, AEK Atenas, Slovan Bratislava, Viking e Fenerbahçe.

Champions League - Troféu
Troféu da Champions League (Foto: Reprodução)

Como funciona o sorteio da Champions?

As 36 equipes serão distribuídas em quatro potes, com nove clubes em cada, de acordo com o coeficiente de cada time no ranking da Uefa. Cada participante terá oito adversários diferentes na fase de liga: dois provenientes de cada pote.

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Os confrontos serão definidos com auxílio de um sistema informatizado, que também respeita as restrições determinadas pela Uefa. Clubes do mesmo país não podem se enfrentar nesta etapa, enquanto cada equipe terá quatro partidas como mandante e quatro como visitante.

Assim, um time do Pote 1, por exemplo, enfrentará dois adversários do próprio pote e outros dois de cada uma das três urnas restantes. O mesmo princípio vale para os demais participantes.

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Os potes estão divididos da seguinte maneira:

  1. Pote 1: PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Arsenal, Barcelona, Manchester City e Atlético de Madrid.
  2. Pote 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis e PSV.
  3. Pote 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe e Bodo/Glimt.
  4. Pote 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, Sabah FK, LASK, AEK Atenas, Viking e Slovan Bratislava.

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