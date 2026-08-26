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Champions League: IA aponta confrontos de gigantes na fase de liga

Sorteio será realizado em Mônaco, nesta quinta-feira (27)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 20:55
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Taça da Champions League (Foto: Divulgação / Site Oficial UEFA)
Taça da Champions League (Foto: Divulgação / Site Oficial UEFA)

A Champions League 2026/27 pode reservar confrontos de peso antes mesmo do mata-mata. A partir dos 36 clubes classificados e das regras do sorteio, uma inteligência artificial analisou as combinações possíveis e apontou dez duelos entre gigantes que podem acontecer já na fase de liga.

O novo formato da competição permite, inclusive, que equipes do mesmo pote se enfrentem. Cada clube terá oito adversários diferentes — dois de cada um dos quatro potes —, com quatro partidas em casa e quatro fora. A principal restrição é nacional: times do mesmo país não podem se enfrentar nesta etapa. Cada equipe também pode ter, no máximo, dois adversários de uma mesma federação.

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➡️Champions League: IA projeta quem pode ter caminho mais difícil na fase de liga

Os 36 participantes da fase de liga da Championsforam definidos nesta quarta-feira (26), com o encerramento dos playoffs. O sorteio será realizado nesta quinta-feira (27), em Mônaco.

Com base neste cenário, a IA selecionou dez confrontos que são permitidos pelo regulamento. A projeção não significa que os jogos serão sorteados, mas mostra algumas das possibilidades que estarão abertas quando a Uefa definir os adversários.

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➡️Champions League 2026/27: veja todos os times classificados

Real Madrid x Manchester City

Um dos confrontos mais recorrentes dos últimos anos de Champions pode voltar a acontecer. Real Madrid e Manchester City estão entre os integrantes do Pote 1 e, justamente por isso, podem ser sorteados um contra o outro. O formato atual prevê que cada clube enfrente dois rivais do próprio pote.

Vini Jr celebra gol do Real Madrid sobre o Manchester City, pela Champions League
Vini Jr celebra gol do Real Madrid sobre o Manchester City, pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Real Madrid x Bayern de Munique

Outro clássico continental permitido pelo sorteio é Real Madrid x Bayern. Espanhóis e alemães acumulam confrontos históricos na Champions e estão novamente entre os cabeças de chave da competição. Não existe qualquer restrição que impeça um novo encontro entre os dois.

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Real Madrid x PSG

O atual campeão PSG também pode aparecer no caminho do Real Madrid. Por representarem federações diferentes, franceses e espanhóis estão liberados para se enfrentar e poderiam protagonizar um dos principais jogos de toda a fase de liga.

Real Madrid x Liverpool

Real Madrid e Liverpool também podem voltar a medir forças. Há, porém, uma particularidade: pelas regras adotadas para evitar repetição excessiva de mandos, um eventual novo confronto não poderá ocorrer novamente em Anfield após jogos consecutivos no estádio inglês nas últimas temporadas. O duelo, portanto, segue possível, mas teria de ser disputado em Madri.

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Barcelona x Bayern de Munique

O Barcelona também aparece em diversas combinações de peso. Uma delas é contra o Bayern de Munique, adversário que marcou a história recente do clube catalão na Champions. Como estão no mesmo pote, a possibilidade continua aberta no novo modelo.

Barcelona x PSG

Barcelona e PSG também estão liberados para se enfrentar. Os clubes já protagonizaram alguns dos mata-matas mais marcantes da história recente da competição e podem reencontrar-se antes das oitavas de final.

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Barcelona x Liverpool

Outro duelo possível é Barcelona x Liverpool. A combinação reúne dois campeões europeus e não esbarra em nenhuma das restrições nacionais previstas para o sorteio.

Messi - Barcelona x Liverpool
Messi marcou golaço para o Barcelona contra o Liverpool na Champions de 2019 (Reprodução)

PSG x Bayern de Munique

PSG e Bayern também podem protagonizar um confronto entre campeões europeus. Os dois clubes estão no Pote 1 e, pelo regulamento atual, podem ser sorteados normalmente para se enfrentar.

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PSG x Manchester United

Nem todos os grandes jogos precisam sair do Pote 1. O Manchester United está no Pote 2 e pode cruzar com o PSG. Como os ingleses enfrentam dois adversários do primeiro pote, o atual campeão europeu aparece entre as possibilidades para os Red Devils.

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Real Madrid x Manchester United

Real Madrid x Manchester United completa a lista projetada pela inteligência artificial. O confronto reúne dois dos clubes mais populares do continente e pode acontecer porque os espanhóis estão no Pote 1 e o United, no Pote 2.

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