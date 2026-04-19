Veja gols em Coritiba x Atlético-MG: Pedro Rocha marca com falha de Lyanco

Coritiba e Atlético-MG estão se enfrentando, na tarde deste domingo (19), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Coxa, que vence o jogo por 1 a 0, com gol de Breno Lopes. Veja abaixo:

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Onde assistir o duelo entre Coritiba e Atlético-MG

Neste domingo (19), o Coritiba recebe o Atlético-MG às 16h no Couto Pereira, em confronto válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

O Coritiba chega mais descansado que o Atlético-MG para o confronto após uma semana livre de compromissos. Na última partida, o Coxa conquistou um bom resultado ao empatar em 2 a 2 com o Botafogo fora de casa. Recém-promovida, a equipe paranaense faz uma campanha surpreendente neste início de Campeonato Brasileiro, somando 16 pontos e ocupando a 7ª colocação.

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Já o Atlético-MG não teve o mesmo período de descanso que o Coritiba. No meio de semana, o Galo entrou em campo pela Copa Sul-Americana e venceu o Juventud, do Uruguai, por 2 a 1, apesar de uma atuação abaixo do esperado e com muitas dificuldades ao longo da partida. No Brasileirão, o time mineiro soma 14 pontos e aparece logo atrás na tabela, na 8ª posição.

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