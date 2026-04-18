Preocupa? Técnico do Chelsea atualiza situação de Estêvão: 'Devastador'

Estêvão saiu machucado do jogo entre Chelsea e Manchester United, na tarde deste sábado (18), e trouxe preocupação para a comissão técnica da Seleção Brasileira. Liam Rosenior, treinador dos Blues, atualizou a situação do jovem na entrevista coletiva.

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- Ele estava chorando no intervalo; foi realmente devastador para ele. Parece que é o posterior da coxa dele, e isso aconteceu justamente no momento em que ele estava correndo em direção ao gol deles para uma chance cara a cara — ele puxou o músculo ali. Espero que o Estêvão volte o quanto antes - explicou Rosenior.

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O lance ocorreu logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque fulminante do Chelsea, Estêvão disparou em velocidade e, mesmo após um pequeno tropeço que desequilibrou sua corrida, demonstrou frieza para prosseguir e finalizar contra a meta dos Red Devils. No entanto, o momento de euforia durou pouco: imediatamente após o chute, o atleta colocou a mão na parte posterior da coxa direita, indicando que havia sentido algo na musculatura.

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Percebendo a gravidade da situação, o técnico Liam Rosenior não perdeu tempo. O treinador acionou prontamente o atacante Alejandro Garnacho, que entrou em campo para substituir Estêvão. O jovem craque brasileiro deixou o gramado caminhando com dificuldade, sendo amparado pela equipe médica em direção ao vestiário.

Estêvão na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja momento da lesão de Estêvão

Jovem teve lesão na coxa em fevereiro

Este não é o primeiro susto do atacante na atual temporada. Em fevereiro, Estêvão sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante a partida contra o Hull City, válida pela FA Cup. Na ocasião, apesar da vitória do Chelsea por 4 a 0, o problema físico impediu a sequência do atleta e o tirou da última convocação da Seleção Brasileira, o que gera ainda mais cautela por parte do estafe do jogador e da comissão técnica brasileira agora.

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