Ídolo do Corinthians dispara contra Depay: 'Seja grato, rapaz'

Vitória e Corinthians ficaram apenas no empate por 0 a 0 na noite deste sábado (18), no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o programa "Quebrada FC", Marcelinho Carioca dispara críticas à Memphis Depay após uma postagem do holandês se queixando do departamento médico do clube.

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Ídolo do Corinthians dispara contra postagem de Memphis Depay (Foto: Reprodução)

Críticas de Marcelinho à Memphis Depay

Após um episódio de reclamações de Memphis com o departamento médico, por não ter sido liberado para jogar, a opinião do holandês repercutiu fortemente e Marcelinho não perdoou o direcionamento da culpa ao setor de recuperação do Corinthians:

- Deixa eu falar uma coisa pra você Memphis Depay, não interessa o quanto você está ganhando, o contrato que você fez. Não descredencie o departamento médico do Corinthians que sempre foi exemplar. Você colocou em cheque um preparador físico, que é sensacional. Você tá querendo arrumar desculpas para não ir pro jogo - criticou o ex-atleta.

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Posteriormente, o ídolo corinthiano apontou uma suposta falta de respeito com o departamento do clube a partir da atitude negativa do atual Camisa 10 do Corinthians:

- Você posta que queria estar no jogo, não queria nada! Você não é Corinthiano. O que você está fazendo é um trampolim para ir à Copa. Você fazer isso com o departamento médico, isso é covardia, é inadmissível. Seja grato, rapaz, você estava acabado pro futebol e o Corinthians te levantou, foi mais marketing do que qualquer outra coisa - disparou Marcelinho.

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